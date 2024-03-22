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22 березня 2024, 12:16

«єОселя»: лише 1% заявок отримали пільгові кредити

За 1,5 року існування програми «єОселя» було зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв. Про це свідчать дані Опендатабот.

За 1,5 року існування програми «єОселя» було зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку.

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7 605 кредитів на суму понад 11,6 млрд грн було видано станом на кінець лютого 2024 року. Наразі лише 1 заявка із 76 поданих отримує кредитування житла за програмою «єОселя».

Загалом за програмою працює 7 банків, п’ять з яких державні:

97% від усіх виданих кредитів припадає на 3 банки: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) та Укргазбанк (23%).

Середня сума кредиту за програмою складає 1,5 млн грн. А більшість кредитів — майже половину або 45% — видають у Києві та Київській області.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
22 березня 2024, 12:35
#
Майже всі кредити забрали мусора…
+
0
kegex
kegex
22 березня 2024, 13:46
#
Я подавал заявку, одобряли все банки. Просто не впечатлила программа, не стал двигаться дальше. Обычный гражданин, не принадлежу ни какой категории льготников

+
+30
bonv
bonv
22 березня 2024, 12:56
#
А понтів то скільки було…
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