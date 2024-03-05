У програмі «єОселя» банки акредитували вже 27 забудовників

У лютому 2024 року за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя» банки акредитували п’ятьох девелоперів. Квартири у п’яти побудованих ними житлових комплексах доступні для придбання в іпотеку на стадії будівництва, тобто таким чином на первинці доступно вже 64 будинки від 27 забудовників. Про це повідомляє «Укрфінжитло».

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Обрати житло в будинках можна у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Загалом банки-партнери програми «єОселя» вже акредитували 27 девелоперів:

«Еко-Дім»,

«Геос»,

ПП «Альянс новобуд»,

ТОВ «Альянс новобуд»,

«Ріел»,

«ДБК-Житлобуд»,

«Роял Хауз»,

«Креатор-Буд»,

«Інтергал Буд»,

Міське комунальне підприємство «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»,

ПП «Будмонтажсервіс»,

Луцький ДБК,

«Простір»,

«Трест Житлобуд-1»,

«КСМ груп»,

Будівельна виробничо-комерційна компанія «Федорченко»,

БК «Орбіта»,

«Благо Буд»,

«Комфорт центр Запоріжжя»,

«Будівельна ініціатива»,

«Південбудконтракт»,

«Буча Міськбуд»,

«Полтавтрансбуд»,

«АРС-Дім»,

«Комерцбуд-С»,

«Промбуд-1»,

«Діта».

Квартири на стадії будівництва в рамках «єОселі» можна придбати, подавши заяву в «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Скайбанк» та банк «Глобус».

Всього за час роботи «єОселі» громадяни придбали на первинному ринку 2071 квартир в готових новобудовах та 166 — в будинках, що зводяться. У той час як загальна кількість виданих іпотек склала 7 773 на загальну суму понад 11,8 млрд грн.

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

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