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5 березня 2024, 10:55

У програмі «єОселя» банки акредитували вже 27 забудовників

У лютому 2024 року за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя» банки акредитували п’ятьох девелоперів. Квартири у п’яти побудованих ними житлових комплексах доступні для придбання в іпотеку на стадії будівництва, тобто таким чином на первинці доступно вже 64 будинки від 27 забудовників. Про це повідомляє «Укрфінжитло».

У лютому 2024 року за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя» банки акредитували п’ятьох девелоперів.

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Обрати житло в будинках можна у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Загалом банки-партнери програми «єОселя» вже акредитували 27 девелоперів:

  • «Еко-Дім»,
  • «Геос»,
  • ПП «Альянс новобуд»,
  • ТОВ «Альянс новобуд»,
  • «Ріел»,
  • «ДБК-Житлобуд»,
  • «Роял Хауз»,
  • «Креатор-Буд»,
  • «Інтергал Буд»,
  • Міське комунальне підприємство «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»,
  • ПП «Будмонтажсервіс»,
  • Луцький ДБК,
  • «Простір»,
  • «Трест Житлобуд-1»,
  • «КСМ груп»,
  • Будівельна виробничо-комерційна компанія «Федорченко»,
  • БК «Орбіта»,
  • «Благо Буд»,
  • «Комфорт центр Запоріжжя»,
  • «Будівельна ініціатива»,
  • «Південбудконтракт»,
  • «Буча Міськбуд»,
  • «Полтавтрансбуд»,
  • «АРС-Дім»,
  • «Комерцбуд-С»,
  • «Промбуд-1»,
  • «Діта».

Квартири на стадії будівництва в рамках «єОселі» можна придбати, подавши заяву в «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Скайбанк» та банк «Глобус».

Всього за час роботи «єОселі» громадяни придбали на первинному ринку 2071 квартир в готових новобудовах та 166 — в будинках, що зводяться. У той час як загальна кількість виданих іпотек склала 7 773 на загальну суму понад 11,8 млрд грн.

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

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Джерело: Мінфін
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