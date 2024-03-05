У лютому 2024 року за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя» банки акредитували п’ятьох девелоперів. Квартири у п’яти побудованих ними житлових комплексах доступні для придбання в іпотеку на стадії будівництва, тобто таким чином на первинці доступно вже 64 будинки від 27 забудовників. Про це повідомляє «Укрфінжитло».
У програмі «єОселя» банки акредитували вже 27 забудовників
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Обрати житло в будинках можна у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Загалом банки-партнери програми «єОселя» вже акредитували 27 девелоперів:
- «Еко-Дім»,
- «Геос»,
- ПП «Альянс новобуд»,
- ТОВ «Альянс новобуд»,
- «Ріел»,
- «ДБК-Житлобуд»,
- «Роял Хауз»,
- «Креатор-Буд»,
- «Інтергал Буд»,
- Міське комунальне підприємство «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»,
- ПП «Будмонтажсервіс»,
- Луцький ДБК,
- «Простір»,
- «Трест Житлобуд-1»,
- «КСМ груп»,
- Будівельна виробничо-комерційна компанія «Федорченко»,
- БК «Орбіта»,
- «Благо Буд»,
- «Комфорт центр Запоріжжя»,
- «Будівельна ініціатива»,
- «Південбудконтракт»,
- «Буча Міськбуд»,
- «Полтавтрансбуд»,
- «АРС-Дім»,
- «Комерцбуд-С»,
- «Промбуд-1»,
- «Діта».
Квартири на стадії будівництва в рамках «єОселі» можна придбати, подавши заяву в «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Скайбанк» та банк «Глобус».
Всього за час роботи «єОселі» громадяни придбали на первинному ринку 2071 квартир в готових новобудовах та 166 — в будинках, що зводяться. У той час як загальна кількість виданих іпотек склала 7 773 на загальну суму понад 11,8 млрд грн.
Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.
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