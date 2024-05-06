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6 травня 2024, 16:26

Банкіри прогнозують укріплення гривні до 39 за долар

Минулий тиждень можна охарактеризувати як позитивний для національної валюти. Гривня зміцніла до 39,35 за долар США. У Sense Bank кажуть, що зміцненню гривні передував цілий ряд обставин.

Минулий тиждень можна охарактеризувати як позитивний для національної валюти.

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Завдяки чому зміцнилася гривня

«Зміцнення гривні відбулось на тлі зменшення активності на міжнародному валютному ринку яке пов’язано з вихідними у Китаї, кінцем місяця та активної участі Національного банку України. Регулятор продовжує продавати валюту та протягом минулого тижня продажі сягнули 508 млн доларів. Саме сукупність цих обставин і призвела до зміцнення курсу гривні з 39,75 до 39,35», — зазначають у пресслужбі Sense Bank.

За прогнозами фінансистів гривня і надалі буде зміцнюватись на міжбанківському валютному ринку.

Читайте: НБУ зняв валютні обмеження на $4 млрд: як це вплине на курс долара

Прогнози банкірів

«До 20 травня бізнес має сплатити квартальні податки, що в купі з сезонним зниженням активності може послугувати підставою для подальшого зміцнення національної валюти. Протягом наступного тижня ми можемо побачити 39,00 гривень за долар», — прогнозують банкіри.

Готівковий ринок

Інша ситуація на готівковому ринку. Там долар торгувався на рівні 39,80 — 39,90. Стабільний попит на готівку не дозволяє знижуватись курсу, а банки не поспішають знижувати курс в касах. Тож навряд варто чекати на зниження курсу гривні в обмінниках.

Ризики для гривні

Що ж до ризиків, то головним з них залишається великі вливання бюджетних коштів у банківську ліквідність, які своєю чергою потрапляють на міжбанківський валютний ринок.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
w33
w33
6 травня 2024, 17:03
#
І так зрозуміло в травні буде укріплення гривні
+
0
bosyak
bosyak
6 травня 2024, 17:37
#
Тренд на зміцнення є, а от буде чи ні - питання, міркую що ні, особливо на кінець травня
+
+73
Lolik1837
Lolik1837
6 травня 2024, 18:33
#
«
І так зрозуміло в травні буде укріплення гривні»

Та я почитал ваши комменты — так у вас круглый год «укріплення гривні»
Вас почитать — так не понятно почему сейчас доллар не по 1 грн 80 коп ?

Такой бред про курс пишите
+
0
TAN72
TAN72
6 травня 2024, 17:29
#
Якписав «Мінфін», у влади залишилося небагато часу, щоб домовитися про реструктуризацію боргу за єврооблігаціями та відстрочити виплату $4,5 млрд. В умовах тотального дефіциту держбюджету та несвоєчасного надходження зовнішньої допомоги повернути цей борг немає можливості, про що регулярно каже керівництво Нацбанку. Експерти ж наполегливо рекомендують домовлятися про відстрочку погашення не лише на $4,5 млрд, а про всі платежі за бондами на $23,3 млрд.
+
0
Prya
Prya
6 травня 2024, 19:41
#
Долги возвращают только трусы ©
+
0
bosyak
bosyak
6 травня 2024, 17:39
#
Почитайте про це, перш ніж писати. Https://minfin.com.ua/ua/2024/04/22/125453105/
+
0
Prya
Prya
6 травня 2024, 19:41
#
А жизнь-то налаживается
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