Банкіри прогнозують укріплення гривні до 39 за долар

Минулий тиждень можна охарактеризувати як позитивний для національної валюти. Гривня зміцніла до 39,35 за долар США. У Sense Bank кажуть, що зміцненню гривні передував цілий ряд обставин.

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Завдяки чому зміцнилася гривня

«Зміцнення гривні відбулось на тлі зменшення активності на міжнародному валютному ринку яке пов’язано з вихідними у Китаї, кінцем місяця та активної участі Національного банку України. Регулятор продовжує продавати валюту та протягом минулого тижня продажі сягнули 508 млн доларів. Саме сукупність цих обставин і призвела до зміцнення курсу гривні з 39,75 до 39,35», — зазначають у пресслужбі Sense Bank.

За прогнозами фінансистів гривня і надалі буде зміцнюватись на міжбанківському валютному ринку.

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Прогнози банкірів

«До 20 травня бізнес має сплатити квартальні податки, що в купі з сезонним зниженням активності може послугувати підставою для подальшого зміцнення національної валюти. Протягом наступного тижня ми можемо побачити 39,00 гривень за долар», — прогнозують банкіри.

Готівковий ринок

Інша ситуація на готівковому ринку. Там долар торгувався на рівні 39,80 — 39,90. Стабільний попит на готівку не дозволяє знижуватись курсу, а банки не поспішають знижувати курс в касах. Тож навряд варто чекати на зниження курсу гривні в обмінниках.

Ризики для гривні

Що ж до ризиків, то головним з них залишається великі вливання бюджетних коштів у банківську ліквідність, які своєю чергою потрапляють на міжбанківський валютний ринок.