НБУ зняв валютні обмеження на $4 млрд: як це вплине на курс долара

Минулого тижня валютний ринок пережив курсовий відкат, а Нацбанк у п'ятницю заявив про пакет нових валютних правил, анонсованих ще місяць тому. Казначеї вважають ситуацію на міжбанку відносно стабільною, але не виключають нових подорожчань долара, особливо у разі збільшення попиту під нові правила та оборонні закупівлі.

Як ринок прожив тиждень

Минулого понеділка торгівля міжбанку починалася з рівнів попереднього тижня, але котирування відразу пішли донизу. 29 квітня Bloomberg стартував із 39,69 грн/$, а вже надвечір пішов на 39,53 грн/$, і наступними днями лише раз фіксувалося нетривале валютне подорожчання, але до п'ятниці безготівковий ринок знизився.

Для розуміння ситуації достатньо вивчити робочі діапазони на торгах Bloomberg та підсумковий офіційний курс Нацбанку (у дужках — встановлювався наступного дня):

29 квітня — відкриття на 39,69 грн/$ та закриття на 39,53 грн/$ (39,67 грн/$);

30 квітня — відкриття на 39,52 грн/$ та закриття на 39,66 грн/$ (39,52 грн/$);

1 травня — відкриття на 39,57 грн/$ та закриття на 39,58 грн/$ (39,64 грн/$);

2 травня — відкриття на 39,58 грн/$ та закриття на 39,46 грн/$ (39,53 грн/$);

3 травня — відкриття на 39,36 грн/$ та закриття на 39,35 грн/$ (39,40 грн/$).

Тобто ми бачимо зміцнення поточного міжбанківського курсу гривні на 0,9%, а офіційного НБУ — на 0,7%. Регулятор не поспішає сильно підрізати котирування і, за звичаєм, «згладжує кути».

Ціноутворення та визначення курсу міжбанку минулого тижня найчастіше вкладалося в заявлену політику Нацбанку в рамках його «керованості та гнучкості». Чим менше долара продавалося регулятором із золотовалютних резервів, тим дешевше НБУ його віддавав і сильніше зміцнював гривню.

«Мінфін» зібрав динаміку за обсягами торгів на Bloomberg та валютними продажами Національного банку:

29 квітня — $189,8 млн, із яких НБУ продав $109,7 млн (57,8% ринку);

30 квітня — $202,8 млн, НБУ — $96,7 млн (47,7% ринку);

1 травня — $136,7 млн, НБУ — $117,6 млн (86,1% ринку);

2 травня — $156 млн, $98 млн (63% ринку);

3 травня — $135,5 млн грн, близько $90 млн (66% ринку).

П'ятничні дані ще можуть уточнюватися, але загалом зрозуміло, що минулого тижня регулятор продав із резервів трохи більше ніж $510 млн, тобто скоротив розмір інтервенцій десь на 4%. Тижнем раніше НБУ офіційно звітував про продаж на міжбанку $532,35 млн.

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Що з валютним резервом

Але якщо дивитися на квітневий звіт Нацбанку, то ми побачимо суттєве збільшення обсягу доларового продажу із золотовалютних резервів країни — на 28%. За цей місяць на ринок викинули $2,3 млрд проти $1,8 млрд у березні. Більше регулятором продавалося лише у січні 2024 року, коли він реалізував $2,5 млрд.​

А лише за чотири місяці цього року Нацбанк віддав міжбанку майже $8 млрд. Чимала сума, на перший погляд. Але це трохи менше за показник 2023 року, коли НБУ за той же проміжок часу був змушений продати $8,6 млрд.

$8 млрд — це 18% від розміру міжнародних резервів Нацбанку на 1 квітня 2024 року ($43,8 млрд) та 25% чистих резервів ($31,8 млрд). Як відомо, чисті — це міжнародні резерви за вирахуванням зобов'язань України перед МВФ.

Але навіть з огляду на великі продажі НБУ, на початок травня очікується збільшення валютного резерву країни за рахунок міжнародної допомоги, що надходить до України. Є надія, що вона надходитиме активніше, ніж витрачатиметься. А регулятор зможе й надалі підтримувати гривню валютними інтервенціями.

Казначеї сперечаються лише про те, в якому темпі Нацбанк зможе надалі витрачати резерви. Оскільки від цього залежатиме поточний міжбанківський курс гривня/долар, на який орієнтуються решта ринків.

Як поводився готівковий курс

Минулого тижня ціна долара на чорному ринку опустилася з 39,86 грн/$ до 39,79 грн/$ на продажі, але зросла з 38,97 грн/$ до 39,66 грн/$ — на викупі у людей.

У банків середній готівковий долар у касах опустився на 2 копійки на продажі — до 39,90 грн/$, і відразу на 9 копійок на купівлі — до 39,41 грн/$. Курс 40 грн/$, який зовсім нещодавно був масовим явищем, знову почав зустрічатися набагато рідше.

Водночас банки активно використовують 40-й цінник (із урахуванням комісій) за безготівкового продажу долара фізособам на поточні рахунки в рамках ліміту 50 тис. грн на місяць. У п'ятницю він стояв у 24 із 50 банків, які активно пропонують цю послугу. Мінімальна ціна продажу у цьому сегменті у п'ятницю становила 39,60 грн/$, а максимальна — 40,64 грн/$, середня — 39,68 грн/$.​

Нові валютні правила у «цінах»

На тлі вирівнювання ситуації на валютному ринку Нацбанк у п'ятницю, 3 травня, Постановою № 56 затвердив новий пакет змін, які пом'якшують діючі валютні обмеження. Його загальну «вартість» оцінюють на рівні трохи менше $4 млрд — можливо, стільки під них доведеться продати регулятору з резервів. Або менше, якщо експортери активніше конвертуватимуть виторг на міжбанку.

У новому пакеті НБУ сім пунктів із різноманітними послабленнями.

По-перше, найдорожчим і найвагомішим є дозвіл для українських компаній погашати відсотки за старими кредитами, отриманими за кордоном. Йдеться про позики, видані до 24 лютого 2022 року, за якими наші позичальники досі не могли платити за обслуговування. Тепер НБУ дозволив за ними вносити старі відсотки (нараховані з 22 лютого до 4 травня 2024 року) у рамках квартального ліміту 1 млн євро при виконанні трьох додаткових умов:

відсутність простроченої заборгованості на 24 лютого 2022 року;

відсутність можливості дострокового погашення чи реструктуризація прострочення;

заборона на здійснення купівлі та переказу коштів за рахунок кредитів або позик, отриманих від резидентів.

Нові відсотки, нараховані після 4 травня 2024 року, можна оплачувати без обмежень.

«Ці зміни дозволять мінімізувати ймовірність дефолтів українських позичальників та забезпечать сприятливіші умови для реструктуризації зовнішніх кредитів, а також покращать умови для залучення нового капіталу до України», — йдеться в офіційній заяві Нацбанку.

По-друге, Нацбанк пом'якшив вимоги щодо погашення нових іноземних кредитів, які надходять після 20 червня 2023 року. НБУ з 3 до 1 року скоротив термін користування таким новим кредитом, якщо позичальник хоче купувати інвалюту на його погашення. Також за такими позиками дозволяється вільно купувати долар/євро на виплату відсотків.

По-третє, нашим компаніям дозволили вільно купувати та перераховувати інвалюту за кордон під оплату імпорту робіт та послуг. А також під оплату аеропортових та портових зборів, штрафів та членських внесків. Цю норму дуже просив бізнес і її вартість оцінюється десь у $100 млн на місяць.

По-четверте, важливе послаблення — це дозвіл на репатріацію виплат за новими дивідендами та корпоративними правами, нарахованими за результатом діяльності з 1 січня 2024 року. Правило почне працювати з 13 травня 2024 року. Але тут є ліміт — 1 млн євро на місяць.

«Надання можливості репатріювати нові дивіденди сприятиме надходженню нових інвестицій до України, мінімізує ризики згортання діяльності підприємств із іноземним капіталом і підтримає економіку», — розраховують у НБУ.

Найближчим часом великих покупок валюти за цією статтею не передбачається, оскільки 2024 рік тільки-но почався і компанії не встигли заробити нові дивіденди.

По-п'яте, українським юрособам та ФОПам (фізособам-підприємцям) дозволили вільно оплачувати за кордоном оренду/лізинг транспортних засобів.

По-шосте, міжнародні карткові платіжні системи (MasterCard, VISA та ін.) та авіакомпанії в рамках 5 млн на місяць зможуть купувати інвалюту та перераховувати за кордон на рахунок родинних/партнерських компаній.

По-сьоме, НБУ дозволив закордонні платежі нашим спортивним федераціям — Національному олімпійському комітету, а також іншим структурам та клубам. Ще дозволяються платежі за штрафами/санкціями для виконання рішень Спортивного арбітражного суду та інших подібних організацій. Ймовірно, це стало особливо актуально напередодні Олімпіади в Парижі цього літа.

З усього видно, що регулятор пройшовся першочерговими запитами бізнесу, і всі побажання точно не врахував. Проте джерела «Мінфіну» у Нацбанку повідомили, що це не останній перегляд валютних правил, і їх буде ще декілька. Найближчий очікується наприкінці травня — на початку червня 2024 року.

Загальну вартість усіх валютних пом'якшень на цей рік у НБУ оцінюють у $5,5 млрд.

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Що буде з курсом

Після зниження Нацбанком облікової ставки з 14,5% до 13,5% річних із 26 квітня були побоювання щодо активізації валютних спекулянтів, які могли б натиснути на курс гривня/долар. Але цього, як бачимо, поки що не відбувається.

Хтось пояснює це так званою роз'яснювальною роботою НБУ з казначеями, а хтось — ще й важкопередбачуваною циклічностью оборонних закупівель. Іноді попит на долар зростає/падає саме під них.

Минулого місяця піковими стали три дні, які казначеї пояснювали військовими закупівлями та виділяли, особливо коли спостерігався максимальний попит на долар. Цей попит доводилося покривати регулятору. Ситуацію можна відстежити за зростанням обсягів торгів на Bloomberg: 2 квітня — $283 млн (Нацбанк продав $192 млн), 16 квітня — $244 млн ($155 млн) та 19 квітня — $270,5 млн ($216 млн). В інші дні середній обсяг торгів перебуває в межах $120−160 млн.

Казначеї не виключають зростання попиту на долар цього тижня, у тому числі за рахунок нових пом'якшення правил Нацбанку, більшість із яких запрацює з понеділка і лише деякі — з 13 травня. Хоча розраховують також на збільшення валютних продажів із боку бізнесу, який готується до сплати квартальних податків у травні, і може почати активніше конвертувати в гривню свій валютний виторг.

Обсяг валютних торгів на Bloomberg може знову підбиратися до $200 млн і перевищувати цю суму. Особливо якщо долар купуватиметься також під оборонні закупівлі.

Наступного тижня зміна курсу долара на міжбанку очікується у межах 39,30−39,70 грн/$.