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2 травня 2024, 15:34

Угода з придбання частки Strabag проходить ретельну оцінку ризиків — Raiffeisen Bank

Купівля Raiffeisen Bank International (RBI) частки в будівельній компанії Strabag, пов'язаної з російським олігархом Олегом Дерипаскою, залишається під ретельною оцінкою на предмет будь-яких ризиків, пов'язаних з дотриманням законодавства. Про це заявили у Raiffeisen Bank, повідомляє Reuters.

Купівля Raiffeisen Bank International (RBI) частки в будівельній компанії Strabag, пов'язаної з російським олігархом Олегом Дерипаскою, залишається під ретельною оцінкою на предмет будь-яких ризиків, пов'язаних з дотриманням законодавства.
Фото: finbalance.com.ua

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«Група продовжує інтенсивно працювати над продажем або виділенням російського дочірнього банку», — йдеться у звіті про прибутки за перший квартал RBI.

Raiffeisen хоче купити частку в Strabag за 1,5 мільярда євро у компанії, яку будівельна група раніше визначила як таку, що контролюється Олегом Дерипаскою.

Райффайзен Банк хотів передати материнській Raiffeisen Bank International отримані акції у вигляді дивідендів, австрійський банк зберіг би їх як довгострокову інвестицію.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що австрійська влада закликала Raiffeisen Bank International припинити угоду, пов’язану з російським олігархом Олегом Дерипаскою, побоюючись негативної реакції з боку США.

Прибуток RBI у рф

Raiffeisen Bank International мав величезний прибуток від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну завдяки своєму становищу найбільшого європейського кредитора, що залишається у рф.

За дев'ять місяців 2023 року понад половину прибутку банку надійшло від його російського підрозділу. Банк є одним із найбільших кредиторів у Центральній та Східній Європі.

Обхід санкцій

В грудні 2023 року «Мінфін» писав, що Raiffeisen Bank International уклав з Олегом Дерипаскою угоду про обмін активами, яка дозволяє обійти санкційні обмеження ЄС та передати росіянину його заморожений капітал на суму 1,5 млрд євро.

RBI заявив, що його російська дочірня компанія здійснить грошовий платіж Дерипасці в обмін на його 28% в австрійській Strabag, одній з найбільших будівельних компаній Європи.

Дерипаска

Олег Дерипаска — засновник компаній з виробництва алюмінію «Русал», «Базовий елемент» та En+ Group.

Частка росіянина у Strabag, якою він володів через свою компанію Rasperia, було заморожено минулого року ЄС у відповідь на те, що блок назвав його помічником Кремля у війні проти України.

Джерело: Мінфін
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