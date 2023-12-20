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20 грудня 2023, 12:18

Raiffeisen Bank International і Дерипаска обійшли санкції проти рф, уклавши угоду на 1,5 мільярда євро — FT

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) уклав з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою угоду про обмін активами, яка дозволяє обійти санкційні обмеження ЄС та передати росіянину його заморожений капітал на суму 1,5 млрд євро. Про це повідомляє Financial Times.

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) уклав з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою угоду про обмін активами, яка дозволяє обійти санкційні обмеження ЄС та передати росіянину його заморожений капітал на суму 1,5 млрд євро.
Фото: finbalance.com.ua

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RBI заявив, що його російська дочірня компанія здійснить грошовий платіж Дерипасці в обмін на його 28% в австрійській Strabag, одній з найбільших будівельних компаній Європи.

Частка росіянина у фірмі, якою він володів через свою компанію Rasperia, було заморожено минулого року ЄС у відповідь на те, що блок назвав його помічником Кремля у війні проти України.

При проведенні цієї угоди RBI старанно дотримувався і продовжуватиме неухильно дотримуватися всіх санкційних вимог — йдеться в заяві банку.

У ньому наголосили, що закриття угоди залежить від умов, включаючи схвалення регулюючих органів та «задовільне завершення комплексної перевірки дотримання санкцій з боку RBI».

При цьому Дерипаска не відповів на прохання британського видання про коментарі.

Російська компанія Rasperia передасть частку Strabag на адресу Raiffeisen і отримає винагороду у вигляді виплати дивідендів у натуральній формі, додали в банку. Для цього дочірній компанії знадобиться схвалення Кремля.

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Прибуток RBI

RBI мав величезний прибуток від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну завдяки своєму становищу найбільшого європейського кредитора, що залишається у рф.

За дев'ять місяців 2023 року понад половину прибутку банку надійшло від його російського підрозділу. Банк є одним із найбільших кредиторів у Центральній та Східній Європі.

Його керівництво й раніше вивчало потенційні обміни активами із російськими підприємствами, які перебувають під санкціями. Ще в березні FT повідомляла, що RBI розпочав роботу над можливою угодою на суму 400 млн євро із замороженими європейськими активами Ощадбанку. Угода зірвалася після того, як російський банк продав свої активи іншій стороні. Нова угода на більшу суму, ймовірно, відбудеться.

Джерело: Мінфін
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