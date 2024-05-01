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1 травня 2024, 19:34

Влада Австрії застерігає Raiffeisen Bank від угоди з російським олігархом Дерипаскою — Reuters

Австрійська влада закликала Raiffeisen Bank International (RBI) припинити угоду, пов’язану з російським олігархом Олегом Дерипаскою, побоюючись негативної реакції з боку США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Австрійська влада закликала Raiffeisen Bank International (RBI) припинити угоду, пов’язану з російським олігархом Олегом Дерипаскою, побоюючись негативної реакції з боку США.
Фото: censor.net

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RBI залишається найбільшим західним банком у рф і планує придбати частку у будівельній групі Strabag, пов’язаної з Олегом Дерипаскою, за 1,5 млрд євро. Угода мала допомогти австрійському банку вивести заблоковані у росії прибутки.

Останніми тижнями офіційні особи центрального банку Австрії попереджали RBI про угоду, яка може призвести до негативних наслідків з боку США.

Падіння акцій

Акції RBI впали майже на 4%, закрившись на рівні 17,38 євро.

Раніше Міністерство фінансів США засудило наміри австрійського банку щодо підписання угоди, оскільки проти Дерипаски запроваджено санкції.

Інші австрійські офіційні особи також приватно застерегли банк від цієї угоди, вважаючи, що США можуть розцінити її як порушення санкцій, додають ще два джерела агентства.

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Покарання

Одне із них уточнило, що влада США попередила RBI про те, що американські регулятори цю угоду не схвалять і можуть покарати австрійський банк, якщо її все ж укладуть.

Наразі незрозуміло, яким може бути це покарання, але влада США має повноваження оштрафувати банк або навіть вдаватися до радикальних кроків, закривши йому доступ до розрахунків у доларах.

Угода також непокоїть австрійських чиновників, враховуючи міжнародну критику країни за надто дружнє ставлення до росії, зазначає Reuters.

Водночас представник RBI у своєму коментарі зазначив, що «придбання акцій Strabag залишається предметом внутрішньої перевірки RBI», додавши, що банк «не буде купувати акції ні у пана Дерипаски, ні в будь-якої іншої особи чи організації, на яку поширюються санкції».

Прессекретар Дерипаски запевнив, що російський олігарх «довгий час не мав нічого спільного зі Strabag» і не буде коментувати угоду.

Прибуток RBI у рф

Raiffeisen Bank International мав величезний прибуток від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну завдяки своєму становищу найбільшого європейського кредитора, що залишається у рф.

За дев'ять місяців 2023 року понад половину прибутку банку надійшло від його російського підрозділу. Банк є одним із найбільших кредиторів у Центральній та Східній Європі.

Обхід санкцій

В грудні 2023 року «Мінфін» писав, що Raiffeisen Bank International уклав з Олегом Дерипаскою угоду про обмін активами, яка дозволяє обійти санкційні обмеження ЄС та передати росіянину його заморожений капітал на суму 1,5 млрд євро.

RBI заявив, що його російська дочірня компанія здійснить грошовий платіж Дерипасці в обмін на його 28% в австрійській Strabag, одній з найбільших будівельних компаній Європи.

Дерипаска

Олег Дерипаска — засновник компаній з виробництва алюмінію «Русал», «Базовий елемент» та En+ Group.

Частка росіянина у Strabag, якою він володів через свою компанію Rasperia, було заморожено минулого року ЄС у відповідь на те, що блок назвав його помічником Кремля у війні проти України.

Джерело: Мінфін
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