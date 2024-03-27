Дерипаска продав акції в австрійській компанії Strabag. Тепер їх може отримати Raiffeisen

Підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска передав свої акції в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag компанії-посереднику, що може бути першим кроком до угоди з австрійською банківською групою Raiffeisen Bank International (RBI) у її намірах вивести з росії прибутки. Про це повідомляє австрійська газета Die Presse.

Видання нагадало, що лише на початку березня представники фінансових та санкційних органів США відвідували Відень з метою проведення зустрічей з керівництвом RBI.

Основний фокус переговорів був зосереджений на планах Raiffeisen вивести з росії з допомогою заплутаної угоди свої прибутки — щонайменше 1,5 млрд євро. За повідомленнями, США були критично налаштовані щодо цих намірів, однак «угода, судячи з усього, зараз у розпалі».

Читайте також: США тиснуть на австрійський Raiffeisen, щоб той відмовився від угоди з Дерипаскою — Reuters

Про завершення її першого етапу свідчить пресреліз Strabag, згідно з яким будівельна група отримала у вівторок ввечері повідомлення від свого основного акціонера Олега Дерипаски про передачу акцій у Strabag, якими він володіє разом зі своєю компанією Rasperia, російській компанії Iliadis. Відповідну передачу нібито було завершено ще в грудні минулого року.

Дерипаска перебуває у списку санкцій і фактично не має права отримувати прибуток від своїх інвестицій у Strabag, а тому організовано передачу його акцій Iliadis, яка має непрозору структуру власності і нібито з ним не пов’язана.

«Вона має купити акції Strabag Дерипаски, включно з дивідендами, які олігарх фактично не має права отримувати через санкції, а потім продати їх дочірній компанії Raiffeisen у Москві. Потім все це має бути передано до Відня як розподіл у натуральній формі», — йдеться у матеріалі.

Читайте також: Акції та облігації Raiffeisen падають на фоні натиску США через угоду банку з Дерипаскою

Нагадується, що з початку повномасштабної війни рф проти України Raiffeisen Bank International через санкції не має доступу до своїх прибутків у росії, де заробляється левова частка бізнесу цієї банківської групи. Угода з Дерипаскою дала б можливість Raiffeisen вивести свої прибутки з рф.

Прибуток RBI у рф

Raiffeisen Bank International мав величезний прибуток від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну завдяки своєму становищу найбільшого європейського кредитора, що залишається у рф.

За дев'ять місяців 2023 року понад половину прибутку банку надійшло від його російського підрозділу. Банк є одним із найбільших кредиторів у Центральній та Східній Європі.

Обхід санкцій

В грудні 2023 року «Мінфін» писав, що Raiffeisen Bank International уклав з Олегом Дерипаскою угоду про обмін активами, яка дозволяє обійти санкційні обмеження ЄС та передати росіянину його заморожений капітал на суму 1,5 млрд євро.

RBI заявив, що його російська дочірня компанія здійснить грошовий платіж Дерипасці в обмін на його 28% в австрійській Strabag, одній з найбільших будівельних компаній Європи.

Дерипаска

Олег Дерипаска — засновник компаній з виробництва алюмінію «Русал», «Базовий елемент» та En+ Group.

Частка росіянина у Strabag, якою він володів через свою компанію Rasperia, було заморожено минулого року ЄС у відповідь на те, що блок назвав його помічником Кремля у війні проти України.