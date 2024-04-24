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24 квітня 2024, 8:10

Сенат США остаточно схвалив пакет допомоги Україні

Сенат США ввечері, 23 квітня, схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже $61 мільярда додаткової військової та економічної допомоги Україні та союзникам.

Сенат США ввечері, 23 квітня, схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже $61 мільярда додаткової військової та економічної допомоги Україні та союзникам.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіЗа законодавчу пропозицію проголосували 79 сенаторів, ще 18 проголосували проти.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

За законодавчу пропозицію проголосували 79 сенаторів, ще 18 проголосували проти.

Цьому рішенню передували кількагодинні дебати членів верхньої палати Конгресу США, а також процедурне рішення скоротити ці дебати до максимум 30 годин, яке підтримали 80 сенаторів.

Для затвердження фінансування потрібен також підпис президента США Джо Байдена, який очікується найближчим часом.

Читайте: Палата представників США ухвалила законопроєкт про $60 млрд для України

Заява Байдена

Американський лідер пообіцяв підписати пакет документів, як тільки він буде на його столі у середу, 24 квітня, аби була можливість почати надсилати зброю та обладнання в Україну вже цього тижня.

«Потреба нагальна: для України, яка стикається з невпинними бомбардуваннями з боку Росії; для Ізраїлю, який щойно зіткнувся з безпрецедентними атаками з боку Ірану; для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, зокрема в секторі Гази, Судані та Гаїті; і для партнерів, які прагнуть безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні», — наголосив Байден.

Реакція Зеленського на підписання

«Я вдячний Сенату Конгресу США за сьогоднішнє схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього», — йдеться у заяві.

Зеленський наголосив, що це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу.

Як розподілять кошти

Ці кошти розподілять за кількома напрямками. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що $49,9 млрд підуть на оборонні видатки, $7,8 млрд — потенційна бюджетна підтримка, $1,57 млрд — економічна допомога. Ще $400 млн — кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Джерело: Мінфін
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