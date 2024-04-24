«Зроблено в Україні»: Держава компенсує аграріям 25% вартості сільгосптехніки 44 вітчизняних виробників

Аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки 44 українських виробників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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В оновлений Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 2289 номенклатурних позицій продукції 44 виробників.

«Цього року на реалізацію програми ми заклали в бюджет 1 млрд грн і розраховуємо, що підтримкою від держави зможуть скористатись близько 4 000 аграріїв», — зазначила перший віце-прем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Сільгосптехніка

Серед доданих до переліку позицій, зокрема, трактори для сільського та лісового господарства, грунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, культиватори), посівні та грунтообробні комплекси, насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна, машини для очищення, сортування, калібрування насіння, зернових та бобових культур, навантажувачі зерна, машини для внесення мінеральних добрив, обприскувачі для хімічного захисту сільськогосподарських культур, тракторні причепи та причепи-самоскиди для перевезення зерна, обладнання для утримання свиней, ВРХ та телят, для доїння корів, техніка та обладнання для садівництва і ягідництва, обладнання для сушіння зерна.

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По мірі надходження та розгляду нових заявок від виробників техніки та обладнання перелік буде оновлюватися. Щоб бути включеним до переліку, виробник має подати заявку та документи до неї до Мінекономіки.

Заявки щодо включення техніки до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня.

Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

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