Уряд затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні — «Зроблено в Україні», ним безкоштовно зможе користуватися бізнес, громадські організації та держустанови. Про це йдеться у постанові уряду, затвердженій 23 лютого, пише Економічна правда.
23 лютого 2024, 14:46
Держава реєструє бренд «Зроблено в Україні»
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Логотип розробляли у Міністерстві економіки. Після його затвердження урядом, міністерство повинно буде забезпечити подання заявки на державну реєстрацію торговельної марки, а також розробити брендбук на основі логотипу.
Державний бренд допоможе виділити товари, вироблені українським виробником, серед подібних товарів в обігу, популяризувати товари українського виробництва та стимулювати внутрішній попит на них, зазначається у пояснювальній записці.
Використання логотипу та брендбуку буде безкоштовним для державних органів, органів місцевого самоврядування, бізнесу, інших установ та організацій незалежно від форми власності.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1