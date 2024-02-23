Держава реєструє бренд «Зроблено в Україні»

Уряд затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні — «Зроблено в Україні», ним безкоштовно зможе користуватися бізнес, громадські організації та держустанови. Про це йдеться у постанові уряду, затвердженій 23 лютого, пише Економічна правда.

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Логотип розробляли у Міністерстві економіки. Після його затвердження урядом, міністерство повинно буде забезпечити подання заявки на державну реєстрацію торговельної марки, а також розробити брендбук на основі логотипу.

Державний бренд допоможе виділити товари, вироблені українським виробником, серед подібних товарів в обігу, популяризувати товари українського виробництва та стимулювати внутрішній попит на них, зазначається у пояснювальній записці.

Використання логотипу та брендбуку буде безкоштовним для державних органів, органів місцевого самоврядування, бізнесу, інших установ та організацій незалежно від форми власності.