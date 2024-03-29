У Сумах відкрили перший офіс «Зроблено в Україні»

У Сумах відкрили перший офіс ініціативи «Зроблено в Україні» для підтримки мікро- та малого бізнесу. Як повідомили у Міністерстві економіки, у таких офісах підприємці зможуть отримати консультації щодо умов участі в урядових програмах в межах політики «Зроблено в Україні».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ми розуміємо у яких складних умовах працюють українські підприємці. Особливо у прифронтових регіонах, де вести бізнес неспівмірно важче, аніж в тилових містах. Тому ми обрали Суми, як перше місто, де відкриваємо перший регіональний офіс «Зроблено в Україні», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Офіс працюватиме на базі Сумського міського центру зайнятості. Тут підприємці зможуть отримати консультацію, їм допомагатимуть з оформленням документів на гранти та інші програми.

Уряд планує до кінця року створити такі центри в усіх українських містах, де це можливо.

За словами Свириденко, відновлення зруйнованої інфраструктури та економіки України неможливе без розвитку українського бізнесу. Головна задача економічного блоку уряду — стимулювати виробництво, залучати інвестиції у реальний сектор та посилювати несировинний експорт.