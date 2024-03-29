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29 березня 2024, 13:42

У Сумах відкрили перший офіс «Зроблено в Україні»

У Сумах відкрили перший офіс ініціативи «Зроблено в Україні» для підтримки мікро- та малого бізнесу. Як повідомили у Міністерстві економіки, у таких офісах підприємці зможуть отримати консультації щодо умов участі в урядових програмах в межах політики «Зроблено в Україні».

У Сумах відкрили перший офіс ініціативи «Зроблено в Україні» для підтримки мікро- та малого бізнесу.

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«Ми розуміємо у яких складних умовах працюють українські підприємці. Особливо у прифронтових регіонах, де вести бізнес неспівмірно важче, аніж в тилових містах. Тому ми обрали Суми, як перше місто, де відкриваємо перший регіональний офіс «Зроблено в Україні», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Офіс працюватиме на базі Сумського міського центру зайнятості. Тут підприємці зможуть отримати консультацію, їм допомагатимуть з оформленням документів на гранти та інші програми.

Уряд планує до кінця року створити такі центри в усіх українських містах, де це можливо.

За словами Свириденко, відновлення зруйнованої інфраструктури та економіки України неможливе без розвитку українського бізнесу. Головна задача економічного блоку уряду — стимулювати виробництво, залучати інвестиції у реальний сектор та посилювати несировинний експорт.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
29 березня 2024, 14:22
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На Чернігівщині вже отримали грант на будівництво ЦНАПУ будують шаленими темпами, мабуть хочуть встигнути підписати акт виконаних робіт та отримати кеш, а те, що до кородону з RF 25 км і з прикордонних сел виселяють людей бо хати зруйновані , то нічого головне БАБЛО встигнути хапнути
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