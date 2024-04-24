Акції дорожче, фондовий ринок менше: що це змінює для приватних інвесторів

Темпи лістингу компаній продовжують скорочуватися. Випуск акцій за вирахуванням викупу цього року вже є від'ємним і становить мінус $120 млрд — найнижчий показник щонайменше з 1999 року. Чому так відбувається, пише The Economist (у перекладі The Economist українською).

Закон попиту та пропозиції — одна з перших речей, яку вивчають студенти економічних спеціальностей. Коли ціна на щось зростає, виробники приносять більше на ринок. Що ж тоді відбувається на світових фондових ринках?

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Чому Openai та SpaceX залишаються приватними

Світові ціни на акції ще ніколи не були такими високими, за останній рік вони зросли на 14%. У той же час, пропозиція акцій скорочується. Як зазначають аналітики банку JPMorgan Chase, темпи лістингу компаній цього року повільніші, ніж минулого, а минулий рік і так був повільним.

Це означає, що випуск акцій за вирахуванням викупу акцій цього року вже є від'ємним і становить мінус 120 мільярдів доларів — найнижчий показник щонайменше з 1999 року. Такі компанії, як ByteDance, Openai, Stripe і SpaceX, оцінюються в десятки і навіть сотні мільярдів доларів і залишаються приватними.

Джеймі Дімон, керівник JPMorgan, є одним із тих, хто висловив занепокоєння. Він називає попит на екологічну, соціальну та управлінську звітність, а також тиск щоквартальних звітів про прибутки частиною пояснення цієї тенденції. Але здебільшого зникнення фондового ринку є побічним ефектом чогось більш позитивного для засновників компаній: вони просто мають більше можливостей.

За даними консалтингової компанії McKinsey, на середину 2023 року фонди прямих інвестицій управляли $8,2 трлн — більш ніж удвічі більше, ніж у 2018 році. Якщо засновники не хочуть виходити на біржу, зараз на них менше тиску, щоб зробити це. Існує багато фондів, які готові інвестувати в них, незважаючи на це.

У засновників є багато причин залишатися приватними. Зростання нематеріальних активів є значним. Такі активи варіюються від авторських прав, програмного забезпечення та іншої інтелектуальної власності до впізнаваності бренду.

Рене Штульц з Університету штату Огайо зазначає, що вимоги щодо розкриття фінансової інформації та стратегії надають перевагу компаніям з матеріальними активами, такими як обладнання та нерухомість. Коли фірма оголошує, що вона володіє будівлею, конкуренти навряд чи зможуть вкрасти цей актив.

Що стосується ідей, досліджень та інших нематеріальних активів, то чим менше конкуренти знають про них, тим краще. Якщо компанія намагається приховати інформацію під час лістингу, вона може бути недооцінена. Що ще гірше, це може бути порушенням закону.

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Чим загрожує зменшення фондового ринку

Однак ця тенденція може викликати занепокоєння у людей, які не є засновниками компаній. Публічні ринки є більш прозорими, ніж приватні. Тому їхнє зменшення важливе не лише для інвесторів, але й для регуляторів, які стежать за фінансовою стабільністю, та аналітиків, які оцінюють ринок.

Акції також все ще залишаються наріжним каменем портфелів для менш вибагливих роздрібних інвесторів. Александр Люнгквіст, Ларс Перссон та Йоаким Таг, три економісти, припускають, що зникнення ринків може зменшити громадську підтримку урядової політики, дружньої до бізнесу, оскільки виборці отримують меншу вигоду від корпоративних прибутків.

Чи можна щось зробити для пожвавлення фондових ринків?

Зміна поведінки інституційних інвесторів може притупити деякі з найбільш згубних наслідків цієї тенденції. Їх прямі інвестиції зросли за останні роки, збільшившись до 10% їхніх активів у 2023 році з 6% п'ятьма роками раніше, тоді як вкладення в акції, що котируються на біржі, скоротилися на аналогічну величину. Це забезпечить домогосподарствам доступ до приватних інвестицій через їхні пенсійні та взаємні фонди.

Але інституційні інвестори мало що зроблять для покращення прозорості приватних ринків. Одним з варіантів, який може зацікавити регуляторів, є запровадження жорсткіших вимог до великих компаній, які вирішили не котируватися на біржі, з метою усунення розриву між правилами, з якими стикаються державні та приватні фірми. Менш примусовим варіантом може бути зменшення обсягу інформації, якою компанії змушені ділитися, коли вони виходять на біржу.

На жаль, у минулому такі зусилля давали неоднозначні результати. Закон «Про стимулювання стартапів (jobs)», який був прийнятий в Америці у 2012 році, знизив вимоги до розкриття інформації для публічних компаній.

Хоча оцінка, проведена у 2015 році, показала, що це сприяло збільшенню кількості первинних публічних розміщень акцій на 25%, інша оцінка, проведена у 2022 році, припустила, що це відбулося за рахунок заохочення низькоякісних пропозицій, які в підсумку виявилися гіршими за ринкові показники.

Як наслідок, найбільша надія для фондових ринків може покладатися на жадібність приватних інвесторів. Публічні ринки, як і раніше, надають безпрецедентний шлях виходу для тих, хто хотів би перетворити корпоративні активи на готівку.

Інша консалтингова компанія Bain зазначає, що фонди прямих інвестицій наразі володіють непроданими активами на суму $3,2 трлн. У якийсь момент кінцеві інвестори захочуть повернути ці гроші. Але до того часу пан Дімон має рацію: скорочення публічних ринків викликає занепокоєння.