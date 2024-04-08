В Україні росте попит на вживані авто

Упродовж березня 2024 року український автопарк поповнили більше 21 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону — у порівнянні з березнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза. Про це повідомляє профільна асоціація «Укравтопром».

► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 48%.

Далі йдуть: дизельні — 25%, електромобілі — 16%, авто з ГБО — 6%, гібриди — 5%.

При цьому лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, в березні став Volkswagen Golf.

До топ-10найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Volkswagen Golf — 1146 од.;

Renault Megane — 969 од.;

Skoda Octavia — 763 од.;

Volkswagen Passat — 653 од.;

Nissan Leaf — 546 од.;

Volkswagen Tiguan — 544 од.;

Nissan Rogue — 523 од.;

Audi Q5 — 477 од.;

Tesla Model 3 — 456 од.;

Audi A4 — 401 од.

При цьому середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

«Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року», — йдеться у повідомленні.