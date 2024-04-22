Американська допомога і не тільки: звідки Україна візьме $42 млрд. на цей рік

Ми практично вже маємо рішення про виділення допомоги США. Данило Гетманцев , голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики порахував , чи вистачить зовнішніх джерел фінансування для покриття бюджетного дефіциту цього року.

Бюджету-2024 потрібно $37,2 млрд міжнародної допомоги: скільки вже отримали

Станом на сьогодні Україна отримала майже $10,2 млрд. зовнішнього фінансування. Це:

$4,9 млрд. від ЄС (еквівалент 4,5 млрд. євро у рамках Ukraine Facility);

$2,1 млрд. від Японії;

$1,5 млрд. від Канади;

$0,9 млрд. від МВФ;

$0,5 млрд. від Великобританії;

$0,3 млрд. від Норвегії.

Потреба у міжнародному фінансуванні на 2024 рік, закладена у цьогорічний бюджет, складає $37,2 млрд. Отже, на сьогодні ми отримали $10,2 млрд. або більше чверті із запланованого фінансування, і можна сказати, що знаходимось у рамках плану-графіку.

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Залишок допомоги, що потрібно мобілізувати до кінця року складає $27 млрд. Базовий план на цей рік — отримати всю або левову частку цих коштів від партнерів.

Звідки візмемо ще $27 млрд

Які джерела?

1. Вже згадуваний Ukraine Facility. На наступному тижні ми отримаємо транш у розмірі 1,5 млрд. євро. Це вже було анонсовано з боку Єврокомісії. Далі 1,9 млрд. євро ймовірно отримаємо у травні після завершення усіх юридичних процедур із прийняттям цього плану (схвалення Європарламентом та усіма членами ЄС).

Далі, за графіком Ukraine Facility, у другій половині року якщо Україна виконає усі необхідні умови, то можемо отримати ще не менше 8,2 млрд. євро ($8,9 млрд. в еквіваленті). Тобто сумарно за інструментом Ukraine Facility цього року ми можемо отримати 16,1 млрд. євро, з них 4,5 млрд. євро отримано у першому кварталі. Графік виконання плану напружений (трохи більше 30 різноманітних умов і заходів), але не маю сумнівів, що всі вони будуть досягнуті вчасно.

2. МВФ. В цілому від МВФ у 2024 році маємо отримати $5,4 млрд. Всього передбачено 4 перегляди програми з відповідними траншами. Один перегляд у цьому році у березні ми вже пройшли, отримавши $0,88 млрд.

Якщо виконаємо всі умови (структурні маяки і кількісні критерії), то за графіком, наступний перегляд програми EFF заплановано на другу половину червня — початок липня (сума траншу $2,21 млрд.), потім у вересні і у грудні (транші по $1,1 млрд. кожен). По МВФ також щільний графік, але за винятком 1−2 маяків, які на слуху (як той же БЕБ), я взагалі не бачу там дискусійних питань із їх проходженням.

3. Світовий банк. Мова про другий транш за DPL (позика на політику розвитку) від Світового банку ($1,5 млрд.). Перший транш ми отримали у березні. Другий, якщо виконаємо всі умови, буде восени. Насправді це пільгові кредити, які через інструмент Світового банку надають інші країни. Попередній транш надали Японія і Великобританія.

4. Допомога США. Пряма бюджетна допомога у законопроекті, що виносився в останню суботу, $7,85 млрд… На відміну від попередніх років ці кошти надаються на умовах повернення, але можуть бути списані: половина після 1 листопада 2024 р., інша половина після 1 січня 2026 р.

Як можемо зекономити ще $4,5 млрд.

Сумарно якщо скласти кошти з цих 4-х джерел ($26,5 млрд.), то виходить сума яка є близькою до $27 млрд., які нам залишається залучити до кінця року. До цього слід додати ще $4,5 млрд. економії на обслуговуванні та погашенні державного боргу за єврооблігаціями, які ми можемо отримати після продовження реструктуризації такого боргу (що має відбутись до серпня 2024 року).

Якщо їх додати до вже згадуваних $37,2 млрд., закладених у бюджет, то ми власне і отримаємо, близько $42 млрд. потреби у зовнішньому фінансуванні для України на 2024 рік, про які говорила нещодавно директор розпорядник МВФ Крісталіна Гергієва.