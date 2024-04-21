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21 квітня 2024, 11:27

Кредит замість гранту: що означають американські гроші на війну для курсу гривні

В США нижня палата Конгресу проголосувала за допомогу Україні. Ще залишились два суто технічні кроки (Сенат і підпис Байдена), але там немає сумніву у результаті. Таким чином у вівторок завершиться ця епопея, яка тривала останні 5 місяців.

В США нижня палата Конгресу проголосувала за допомогу Україні.

А що в результаті? Восени українці впали в депресію, переживаючи щодо 3 основних переломних моментів. Євроінтеграція, європейська допомога і допомога США. По факту ми отримали позитивний результат по кожному з трьох пунктів. І з депресією пора закінчувати.

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Наслідки від затримки американського фінансування

Так, затримка США нам дорого коштувала на фронті. Проте, з іншого боку, політичні проблеми в США, які спричинили технічну затримку допомоги (політична воля і підтримка суспільства залишаються сталими, тому це була саме технічна затримка, пов’язана с передвиборчим бардаком), призвели до активізації Європи і радикального збільшення підтримки з боку ЄС.

Мова йде про ключову — військову підтримку. Суми, яки виділяє зараз ЄС, значно перевищують наші очікування минулого літа. На додачу з’явилась чеська ініціатива по снарядах. І не виключено, що відбудеться ще один додатковий апгрейд української системи ППО. Також за рахунок країн ЄС кількість батарей Patriot, які ми будемо мати, зросте вдвічі.

Чому кредит — це не страшно

Також треба відзначити, що Трамп де-факто виступив за підтримку України. Що значно зменшило ризики від його потенційного виграшу на виборах. Ритуальна зміна грантової допомоги на кредит, який ніхто не планує погашати, є символічним кроком і не змінює суті.

По факту, ми виходимо з цього періоду з сильнішими позиціями, ніж ми розраховували. Щодо зовнішньої підтримки. І так, жодним чином до кінця війни ми не позбудемося залежності від партнерів. Україна не здатна протистояти росії один на один. У нас ніколи б не вистачило ресурсів.

Таким чином, всі розмови про поганих партнерів можна закінчувати. І концентруватись на тому, що залежить виключно від України. Мобілізація…

Як американська допомога вплине на економіку країни

Що по економіці? Після голосування в США ми фактично забезпечили собі фінансування дефіциту бюджету на 2024 рік. Що дуже важливо для підтримки макрофінансової стабільності. Поки можна буде уникнути як запуска друкарського верстата, так і радикального підвищення податків.

Таким чином, сталими залишаються і прогнози по помірному зростанню ВВП на тлі мінімальної як для України під час війни інфляції. І курсової стабільності, де Нацбанк просто переводить гривню в діапазон 40−41 гривня за долар. І ситуація в економіці України продовжує виглядати як безпрецедентне економічне диво для ситуації, в якій ми опинились. Навіть незважаючи на очікування певних проблем з електрикою.

А надходження американської допомоги має нарешті зупинити потік заголовків про поразку у війні в 2024 році. Де завжди фраза будувалась «якщо не надійде допомога від США, то Україна ризикує програти війну», але чомусь увагу привертала тільки друга частина. І всі ці заголовки так чи інакше були частиною тиску на американських законодавців. Тиску, який спрацював.

І останнє. Може тепер у вайбер чатиках нарешті припинять розганяти паніку про новий наступ на Київ. Хоча це вже може бути із серії «забагато просите».

Автор:
Фурса Сергій
Iнвестиційний банкір Фурса Сергій
Dragon Capital
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
bonv
bonv
21 квітня 2024, 13:28
#
Головне щоб зброю давали, а не гроші. Зе-корупція.
Українці вважають корупцію більшою загрозою для розвитку держави, аніж російська агресія.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
21 квітня 2024, 14:12
#
Зе-корупція нічим не гірша По-корупції. Не змінилося нічого, окрім осіб, які мають вигоду. Схеми лишилися.
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
21 квітня 2024, 13:50
#
В 2025 году тоже кредит… А до этого что было…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
21 квітня 2024, 14:46
#
«В 2025 году тоже кредит»

написал чувак 21 апреля 2024 года
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