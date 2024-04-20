Минфин - Курсы валют Украины

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20 апреля 2024, 21:29 Читати українською

Палата представителей США приняла законопроект о $60 млрд для Украины

Палата представителей США в субботу, 20 апреля, проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины в размере $60 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

Палата представителей США в субботу, 20 апреля, проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины в размере $60 млрд.

Помощь Украине рассматривалась как часть пакета законопроектов, в который также входили $26 млрд для Израиля и $8 млрд для Индийско-Тихоокеанского региона. Законопроект о финансовой и военной поддержке Украины поддержали 210 демократов и 101 республиканец. Ни один демократ не проголосовал против пакета помощи, проголосовали против 112 республиканцев.

Теперь законопроект будет направлен в Сенат, который, как ожидается, одобрит его в начале следующей недели. Затем он будет направлен президенту США Джо Байдену для подписания.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый законопроект с помощью для Украины.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 33

+
+88
NN NN
NN NN
20 апреля 2024, 21:34
#
Зливаємо доллар по 40
+
+53
Kaleso
Kaleso
20 апреля 2024, 21:51
#
🤣почитай спочатку що той пакет дає , там всьо 8млрд кредиту нам остальне зброя і 21млрд для США для поповнення запасів собі на склади , і тепер должні 61 млрд з яких 8 побачимо
+
+15
neverice
neverice
20 апреля 2024, 22:38
#
Ви б самі почитали. Зброю нам дають просто так — то не кредит. Умовний кредит — то лише ці 8 млрд, про які прямим текстом написано — 50% списати мало не одразу, ще 50% — через 2 роки.
І не забувайте, що бонусом там йдуть ще й положення про конфіскацію заморожених російських активів саме на користь України. Ця історія ще не завершена, але рух в правильному напрямку йде.
А курс у нас залежить не скільки від кількості грошей, скільки від ситуації на фронті. І тут довгоочікувана підтримка США має велике значення.
+
+45
san4os
san4os
20 апреля 2024, 21:51
#
Ага, потім якщо повезе — то можна буде відкупитися по 38, а якщо не повезе — то по 50…


+
+73
Roofil
Roofil
20 апреля 2024, 22:02
#
Долар буде по 38 вже зовсім скоро
+
+15
Prya
Prya
20 апреля 2024, 22:06
#
Гучний крок до перемоги! До нового контрнаступу готуйсь!
+
+15
Criptor82
Criptor82
20 апреля 2024, 22:12
#
Очікуване рішення. Заочний спір з Майклом Бондаренко виграно)) гривня в першій половині року буде в коридорі 38−39, на осінь очікуємо підвищення. На цьому все, до листопада прощаюсь, весна-літо чимало робити, ніколи висіти на Мінфіні))
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
20 апреля 2024, 22:22
#
Навряд. Можливо, реалізація урожаю трошки відкине курс влітку, але восени я б поставив на 40.5. І це буде new low.
+
+15
uiux
uiux
20 апреля 2024, 22:29
#
Не удивлюсь если криптор снова заверещит при очередном падении хривны. Вероятно на днях
+
+102
Игорь УА
Игорь УА
20 апреля 2024, 22:13
#
Каждый миллиард это тысячи мертвой русни, знатный вой стоит на болотах!
+
+13
Prya
Prya
20 апреля 2024, 22:39
#
Важно, чтоб эти деньги не раскрали, а чтоб гарантировано было ещё больше трупов и калек
+
0
Prya
Prya
20 апреля 2024, 22:41
#
И разрушений.
+
+30
Игорь УА
Игорь УА
20 апреля 2024, 22:47
#
Да, на россии будет еще больше смертей и разрушений.
+
0
Strain
Strain
20 апреля 2024, 22:13
#
Читайте внимательно.
Из них 34 млрд уйдет самим США на пополнение запасов которые они уже нам отдали.
Еще около 10 млрд уйдут на оплату поставки/погрузки/разные контролирующие органы.
И того мы получим где-то 15 млрд.

Я напомню что за 2 года нам уже все страны дали около 80 млрд.
Так что эта «помощь» это капля в море.
+
0
Prya
Prya
20 апреля 2024, 22:23
#
Минимум на полгода продолжения ещё хватит
+
+27
Smerch747
Smerch747
20 апреля 2024, 22:16
#
Укріплювати гривню не треба, але з девальвацією ми закінчили. Всім панікерам дякую за вашу паніку, було весело)
+
0
uiux
uiux
20 апреля 2024, 22:25
#
Перемога! Перемога! Давайте еще на мясокомбинат!
+
+45
Игорь УА
Игорь УА
20 апреля 2024, 22:41
#
Валера, ты что, уже откачал воду из своей халупы в Оренбурге?
Да, на ваши тупые бошки полетят новые ATACMS, будут вас придурков лаптеногих к миру принуждать:)
+
0
bonv
bonv
20 апреля 2024, 22:44
#
Сенат США розгляне підтриманий Палатою представників законопроект про військову та фінансову допомогу Україні у вівторок, 23 квітня 2024 року.
Про це повідомив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер, пише Independent.
Окрім законопроекту про підтримку для України, очікується схвалення ще двох законопроектів про допомогу іноземним державам — Ізраїлю та Тайваню. Чекаємо!
Американский президент закликає законодавців якомога швидше надіслати документи йому на підпис.
+
0
Prya
Prya
20 апреля 2024, 22:45
#
«Спасибо, Америка!» © Зеленский. Никто нам не желает и не делает добра столько, сколько США!
+
+90
Игорь УА
Игорь УА
20 апреля 2024, 22:49
#
Только ударами по хлебальнику русню можно принудить к миру.
+
+60
bonv
bonv
20 апреля 2024, 22:46
#
На росії не приховують роздратування через успішне голосування за виділення допомоги Україні.
Представник російського диктатора Пєсков заявив, що «рішення палати представників США ухвалити законопроект про допомогу Україні ще більше збагатить США і ще більше розорить Україну».
В свою чергу представник МЗС Р Ф Захарова заявила, що виділення США військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню нібито «посилить світові кризові явища».
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
20 апреля 2024, 22:48
#
Значит хорошие сапоги, надо брать ©
+
0
Prya
Prya
20 апреля 2024, 22:50
#
Как же уже надоело это их вранье! Что за люди: продают нефть Индии — и устраивают на эти деньги войны в голодной Африке. Нет, чтобы самим жить нормально, как Европа
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
20 апреля 2024, 22:50
#
Вот интересная ситуцаия.

Сейчас как обычно многие будут заявлять про очередную перемогу, курс на 33, а кто-то даже решит что уже скоро чуть ли не выход на границы 1991 года — потому что приняли этот пакет помощи.

Но всегда стоит смотреть объективно что на самом деле происходит:

— как уже многие заметили — это не перевод денег в Украину (кроме кредита чуть меньше 8 млрд.$), это схема с компенсацией оружия в США в общих чертах, которая позволяет прислать оружие, но сам факт — очень важен сейчас и да — поможет ЗСУ.

— оружие если пришлют, преимущественно оборонное — т. е. чтобы условно могли продержаться какое-то время, то есть просто пока видимо морально Запад не готов к поражению Украины (особенно перед выборами) и потому решили дать какое-то время, но тут не видно и близко стратегии на выигрыш;

— нужно понимать что проблем гораздо больше — и их не решить только этими поставками и временным вливанием некоторых сумм.

Проблемы на самом деле большие: и в мобилизации, и в том что солдаты многие уже больше 2х лет воют без замены, есть проблемы коррупции, тактические, производство оружия, усталость от войны и др.

Всегда конечно есть шанс или луч надежды того, что будет какой-то прорыв и где-то что-то отвоют.

Но, к сожалению, пока видно что всё лишь делается для ещё большей затяжной войны с минимальными шансами на выигрыш…

И все эти разговоры про курс 38 или 40 — на самом деле в недалёком будущем будут такой сущей мелочью: кто понимает в какую сторону всё идёт.

Пусть каждый делает выводы сам
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
20 апреля 2024, 22:54
#
Это просто лишь мысли чтобы задуматься: а действительно в этой войне Запад хочет победы Украины?

Действительно ли будут тут годами помогать оружием и вливанием денег чтобы вернули границы 1991 года?

Какие на самом деле цели у США и Европы в такой помощи?

Как будут развиваться события если будут помогать просто по принципу «чтобы чуть подольше продержались», а не реально для полной победы?

Будут ли готовы в следующие годы вливать деньги и оружие если не увидят результаты или ситуация будет плюс/минус примерно такой — на фоне коррупции, воровства и других событий?

Вопросов больше чем ответов..

Ни к чему не призываю в данной ситуации — просто говорю что есть над чем задуматься: жить иллюзиями дальше, о которых рассказывает власть, или же делать другие выводы…

Кто захочет — тот задумается, нет, так нет.
+
+27
Игорь УА
Игорь УА
20 апреля 2024, 23:03
#
Русня, ты иди к кремлю проси что бы твой царь войну закончил и прекратил вас тысячами каждый день зажмуривать. А не нас тут агитируешь:)
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
20 апреля 2024, 23:07
#
Да я уже давно понял что у вас каждый «русня» кто не носит каструлю на голове с криками «Перемога» или «Хто не скаче — той москаль»)))

Да пожалуйста, валяйтесь в таком себе мирке если нравится и не думайте головой)))) Как только кто-то пишет хоть какую-то трезвую мысль)) Просто смешно, интеллект как понимаю таких обвинений в «русне» зашкаливает)))) А на кремль мне вообще всё равно что у них там происходит.

Куда интереснее что происходит в Европе и США. И почему они принимают такие решения, так как от этого много чего зависит в мире.

Но зачем об этом думать кому-то головой, проще называть всех руснёй?))) Ну-ну)
+
0
Prya
Prya
20 апреля 2024, 23:05
#
Робин, тут главное продержаться до окончания мобилизации в Европе и подхода основных сил НАТО. Плохо лишь то, что не на всех есть ядерные убежища.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
20 апреля 2024, 23:14
#
Prya, я, к сожалению, не знаю какое будет развитие событий. В Европе в том числе, в США. Тут сложно сказать вообще.

Одно понятно: пока не видно стратегии на победу, в основном с самого начала дают не на победу, а на оборону, часть склоняет к мирным переговорам.

Все разговоры про контрнаступления пока что закончились лишь возвратом нескольких сёл (не считая территории где оккупанты сами ушли), и то если так разобраться — уже последнее время потерь больше чем отвоёванных территорий.

И тут большой вопрос: дадут допустим больше снарядов, ПВО, удастся отбить несколько атак. Допустим удастся отвечать несколько большим числом снарядов на снаряды врагов.

Но если на практике видно — что прошлые годы помогали ещё больше, а прорыва не произошло, что будет дальше, когда помогают ещё меньше?

Эти вопросы лично меня заставляют задуматься о том что происходит и какие перспективы.

Что касается будет ли спокойно в ЕС: я не знаю, ничего не исключаю. Как я говорил, т.к. живу уже в ЕС, то не исключаю что буду уезжать в будущем ещё куда-то дальше западнее за океан, или в условную Новую Зеландию, которая особо никого не интересует. Мир сходит с ума с этими войнами, и тут вообще сложно пока предвидеть что творится голове у политиков: как в странах так называемой «оси зла», так и в ЕС/США.

Это в целом. Но точно есть над чем задумываться, а не просто слушать очередную пропаганду про «перемоги».
+
+42
w33
w33
20 апреля 2024, 22:56
#
Кримський міст можуть вже закривати
+
+57
bonv
bonv
20 апреля 2024, 22:59
#
ЗСУ допоможе закрити!
+
+15
w33
w33
20 апреля 2024, 23:11
#
Разом з atacams
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