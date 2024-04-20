Палата представителей США в субботу, 20 апреля, проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины в размере $60 млрд. Об этом сообщает Financial Times.
Палата представителей США приняла законопроект о $60 млрд для Украины
Помощь Украине рассматривалась как часть пакета законопроектов, в который также входили $26 млрд для Израиля и $8 млрд для Индийско-Тихоокеанского региона. Законопроект о финансовой и военной поддержке Украины поддержали 210 демократов и 101 республиканец. Ни один демократ не проголосовал против пакета помощи, проголосовали против 112 республиканцев.
Теперь законопроект будет направлен в Сенат, который, как ожидается, одобрит его в начале следующей недели. Затем он будет направлен президенту США Джо Байдену для подписания.
Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый законопроект с помощью для Украины.
Источник: Минфин
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Комментарии - 33
І не забувайте, що бонусом там йдуть ще й положення про конфіскацію заморожених російських активів саме на користь України. Ця історія ще не завершена, але рух в правильному напрямку йде.
А курс у нас залежить не скільки від кількості грошей, скільки від ситуації на фронті. І тут довгоочікувана підтримка США має велике значення.
Из них 34 млрд уйдет самим США на пополнение запасов которые они уже нам отдали.
Еще около 10 млрд уйдут на оплату поставки/погрузки/разные контролирующие органы.
И того мы получим где-то 15 млрд.
Я напомню что за 2 года нам уже все страны дали около 80 млрд.
Так что эта «помощь» это капля в море.
Да, на ваши тупые бошки полетят новые ATACMS, будут вас придурков лаптеногих к миру принуждать:)
Про це повідомив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер, пише Independent.
Окрім законопроекту про підтримку для України, очікується схвалення ще двох законопроектів про допомогу іноземним державам — Ізраїлю та Тайваню. Чекаємо!
Американский президент закликає законодавців якомога швидше надіслати документи йому на підпис.
Представник російського диктатора Пєсков заявив, що «рішення палати представників США ухвалити законопроект про допомогу Україні ще більше збагатить США і ще більше розорить Україну».
В свою чергу представник МЗС Р Ф Захарова заявила, що виділення США військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню нібито «посилить світові кризові явища».
Сейчас как обычно многие будут заявлять про очередную перемогу, курс на 33, а кто-то даже решит что уже скоро чуть ли не выход на границы 1991 года — потому что приняли этот пакет помощи.
Но всегда стоит смотреть объективно что на самом деле происходит:
— как уже многие заметили — это не перевод денег в Украину (кроме кредита чуть меньше 8 млрд.$), это схема с компенсацией оружия в США в общих чертах, которая позволяет прислать оружие, но сам факт — очень важен сейчас и да — поможет ЗСУ.
— оружие если пришлют, преимущественно оборонное — т. е. чтобы условно могли продержаться какое-то время, то есть просто пока видимо морально Запад не готов к поражению Украины (особенно перед выборами) и потому решили дать какое-то время, но тут не видно и близко стратегии на выигрыш;
— нужно понимать что проблем гораздо больше — и их не решить только этими поставками и временным вливанием некоторых сумм.
Проблемы на самом деле большие: и в мобилизации, и в том что солдаты многие уже больше 2х лет воют без замены, есть проблемы коррупции, тактические, производство оружия, усталость от войны и др.
Всегда конечно есть шанс или луч надежды того, что будет какой-то прорыв и где-то что-то отвоют.
Но, к сожалению, пока видно что всё лишь делается для ещё большей затяжной войны с минимальными шансами на выигрыш…
И все эти разговоры про курс 38 или 40 — на самом деле в недалёком будущем будут такой сущей мелочью: кто понимает в какую сторону всё идёт.
Пусть каждый делает выводы сам
Действительно ли будут тут годами помогать оружием и вливанием денег чтобы вернули границы 1991 года?
Какие на самом деле цели у США и Европы в такой помощи?
Как будут развиваться события если будут помогать просто по принципу «чтобы чуть подольше продержались», а не реально для полной победы?
Будут ли готовы в следующие годы вливать деньги и оружие если не увидят результаты или ситуация будет плюс/минус примерно такой — на фоне коррупции, воровства и других событий?
Вопросов больше чем ответов..
Ни к чему не призываю в данной ситуации — просто говорю что есть над чем задуматься: жить иллюзиями дальше, о которых рассказывает власть, или же делать другие выводы…
Кто захочет — тот задумается, нет, так нет.
Да пожалуйста, валяйтесь в таком себе мирке если нравится и не думайте головой)))) Как только кто-то пишет хоть какую-то трезвую мысль)) Просто смешно, интеллект как понимаю таких обвинений в «русне» зашкаливает)))) А на кремль мне вообще всё равно что у них там происходит.
Куда интереснее что происходит в Европе и США. И почему они принимают такие решения, так как от этого много чего зависит в мире.
Но зачем об этом думать кому-то головой, проще называть всех руснёй?))) Ну-ну)
Одно понятно: пока не видно стратегии на победу, в основном с самого начала дают не на победу, а на оборону, часть склоняет к мирным переговорам.
Все разговоры про контрнаступления пока что закончились лишь возвратом нескольких сёл (не считая территории где оккупанты сами ушли), и то если так разобраться — уже последнее время потерь больше чем отвоёванных территорий.
И тут большой вопрос: дадут допустим больше снарядов, ПВО, удастся отбить несколько атак. Допустим удастся отвечать несколько большим числом снарядов на снаряды врагов.
Но если на практике видно — что прошлые годы помогали ещё больше, а прорыва не произошло, что будет дальше, когда помогают ещё меньше?
Эти вопросы лично меня заставляют задуматься о том что происходит и какие перспективы.
Что касается будет ли спокойно в ЕС: я не знаю, ничего не исключаю. Как я говорил, т.к. живу уже в ЕС, то не исключаю что буду уезжать в будущем ещё куда-то дальше западнее за океан, или в условную Новую Зеландию, которая особо никого не интересует. Мир сходит с ума с этими войнами, и тут вообще сложно пока предвидеть что творится голове у политиков: как в странах так называемой «оси зла», так и в ЕС/США.
Это в целом. Но точно есть над чем задумываться, а не просто слушать очередную пропаганду про «перемоги».