Палата представителей США приняла законопроект о $60 млрд для Украины

Палата представителей США в субботу, 20 апреля, проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины в размере $60 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

Помощь Украине рассматривалась как часть пакета законопроектов, в который также входили $26 млрд для Израиля и $8 млрд для Индийско-Тихоокеанского региона. Законопроект о финансовой и военной поддержке Украины поддержали 210 демократов и 101 республиканец. Ни один демократ не проголосовал против пакета помощи, проголосовали против 112 республиканцев.

Теперь законопроект будет направлен в Сенат, который, как ожидается, одобрит его в начале следующей недели. Затем он будет направлен президенту США Джо Байдену для подписания.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый законопроект с помощью для Украины.