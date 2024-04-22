Закон про мобілізацію: нові правила для тих, хто за кордоном, та ухилянтів

Минулого тижня набув чинності новий закон про мобілізацію. Що саме змінюється завдяки йому, які будуть правила вручення повісток та проходження ВЛК, ЕП розповів керівник практики працевлаштування та військового права ЮК «Сирота, Дзіс, Мельник & партнери» Владислав Кепко. «Мінфін» публікує ключові тези.

Військовий облік та уточнення даних в ТЦК та СП

Призовники, військовозобов'язані, резервісти будуть зобовʼязані в семиденний термін повідомляти органи, де вони перебувають на військовому обліку, відтепер також про зміну номерів засобів зв’язку та адреси електронної пошти (у випадку її наявності).

Ймовірно, будуть використані адреси електронної пошти, які громадяни систематично підтверджують при актуалізації даних в застосунку «Дія»; також, не виключено, що для цих цілей може бути використана адреса електронної пошти, яку громадяни використовуються при роботі з цифровими сервісами для пацієнтів, через які вони отримують доступ до медичних послуг.

Громадянам варто буде уточнити свої облікові дані (в т.ч. номери телефонів та адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) в ТЦК та СП із 12 серпня 2024 року до 11 жовтня 2024 року.

Буде створений електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста. На це КМУ дається термін до 17 червня 2024 року (включно). Однак, реєстрація громадян буде поки що добровільною.

Правила видачі повісток

Електронних повісток на рівні закону не передбачено. Однак, зміни можуть бути запроваджені на рівні актів КМУ або МОУ.

З часом буде змінена офіційно затверджена форма повістки, що дозволить ТЦК та СП оформлювати повістки так, як вони роблять це зараз, без посилання на розпорядження керівника ТЦК та СП, що досі передбачає офіційно затверджена форма повістки.

Інакше кажучи, видається, що буде легалізовано вручення повісток, виписаних на «колінці» представниками ТЦК та СП. Таким чином, відмовлятися від отримання повістки у зв’язку з цим буде вже порушенням закону з боку громадян.

Для тих, хто прийшов до ТЦК та СП добровільно (без повістки) з метою призову на службу, буде надано 2 місяці після проходження ВЛК на влаштування своїх справ перед призовом за мобілізацією.

Під час вручення повістки громадяни зобов’язані пред’являти документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт/ID-картку) не лише представникам поліції, а й представникам ТЦК та СП. Також буде обов’язковим носити з собою і пред’являти на вимогу вказаних осіб військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, свідоцтво про приписку до призовної дільниці).

Аналогічні права будуть і у представників Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Під час виїзду за кордон потрібно буде пред’являти військово-обліковий документ (актуальний). Наприклад, якщо працівник має відстрочку на підставі бронювання, але не пред’являє військово-обліковий документ на вимогу представника ДПСУ, йому буде відмовлено у виїзді за кордон.

Представники поліції, ТЦК і СП, починаючи з 17 липня 2024 року (включно), матимуть право проводити фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів (наприклад, планшетів, нагрудних камер тощо).

Водночас, представники ТЦК та СП на вимогу громадянина будуть зобов’язані назвати свої ПІБ, посаду, а також пред’явити службові посвідчення. Якщо відмовляються, громадянин має право відмовитись від отримання повістки.

Коли можна не прибути за повісткою

В законі чітко закріплюються причини, за яких громадянин має право не прибути за повісткою:

перешкода стихійного характеру; хвороба громадянина; воєнні дії на відповідній території та їх наслідки, або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і термін.

Остання причина сформульована достатньо широко, що дозволить громадянам обґрунтовувати форс-мажорні обставини, які не дозволили особисто з’явитись в ТЦК. Тобто буде простір для відстоювання своїх прав, у випадку застосування ТЦК та СП штрафу за неявку за повісткою.

Також поважною причиною неприбуття визнаватиметься смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) громадянина або близького родича його дружини (чоловіка).

У разі присутності такої причини і неприбуття до ТЦК та СП, громадянин буде зобов’язаний у найкоротший термін, але не пізніше 3 діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК та СП, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до ТЦК та СП, або в будь-який інший спосіб із подальшим прибуттям до ТЦК та СП у термін, що не перевищує 7 календарних днів.

Проходження ВЛК

КМУ зобов’язаний протягом 3 місяців провести перевірку обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким у період після 24 лютого 2022 року і до 18 травня 2024 року вперше встановлено інвалідність II та III груп (за певними виключеннями). Громадяни чоловічої статі, які оформляли інвалідність ІІ та ІІІ груп у цей період, можуть бути залучені до цього процесу.

Правила призову

КМУ зобов’язаний розробити порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, що може додати громадянам додаткових обов’язків, або уточнити діючі.

З основних і досі проблемних на практиці епізодів, порядок передбачатиме:

взаємодія ТЦК та СП і поліції щодо затримання осіб, які не прибувають в ТЦК та СП за повістками;

порядок надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації;

організацію медичного огляду військовозобов'язаних;

процедуру оформлення призову на військову службу під час мобілізації.

Призов жінок

Зміни щодо мобілізації жінок, по суті, відсутні. Вони, як і раніше, не підлягають призову під час мобілізації.

Норма звучать так «Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом)».

Між двома реченнями норми вбачається різниця:

у воєнний час — призов у добровільному порядку.

у мирний час — «тільки» в добровільного порядку (за контрактом).

На перший погляд, різниця може бути в тому, що в першому реченні маються на увазі два види військової служби: (і) військова служба за призовом під час мобілізації, та (іі) військова служба за контрактом, а в другому реченні — одна: лише (іі), оскільки на службу (і) у мирний час призов не відбувається. Однак, все одно видається дивним, чому в першому реченні (щодо воєнного часу) також не вказано слово «тільки».

У будь-якому разі, ми не бачимо надійного юридичного підґрунтя для армії для призову жінок на військову службу під час мобілізації поза їхньою волею.

Відстрочка

Кабмін розробить порядок, де має бути закріплена процедура оформлення відстрочок. Тобто, якщо, наприклад, громадянину потрібно довести, що відсутні невійськовозобов'язані працездатні особи, які зобов’язані утримувати батьків — осіб із інвалідністю, то в такому порядку КМУ має бути зазначено, зокрема:

які документи варто подавати до ТЦК та СП;

чи можна подавати документи через представника, а не лише особисто;

який термін розгляду документів та оформлення відстрочки;

чи повинен ТЦК та СП видати документ, який підтверджує оформлення відстрочки,

якщо так — яким має бути цей документ, тощо.

Щодо підстав для отримання відстрочки — вони змінилися. Відстрочку втратять, зокрема, такі особи:

багатодітні батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

чиї дружина чи чоловік мають ІІІ групу інвалідності;

у кого батьки чоловіка чи дружини І чи ІІ групи інвалідності, мають доньку чи сина, які не є військовозобов'язаними;

студенти, які здобувають рівень освіти, що є нижчим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній законом. Тобто, коли бакалавр повторно вчиться на бакалавраті, або магістр повторно вчиться на магістратурі, або магістр повторно вчиться на бакалавраті за іншою спеціальністю. Такі особи мають право довчитися до кінця навчального року, після чого є такими, що підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Громадяни за кордоном

Громадяни, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на термін понад 3 місяці (тобто мова про тих, хто пройшов спеціальну процедуру виїзду за кордон, і у кого стоїть відповідний штамп у закордонному паспорті), зобов’язані протягом 30 днів із дня набрання чинності постановою КМУ, яка визначатиме порядок військового обліку таких громадян (на це КМУ дається термін до 17 травня 2024 року), стати на військовий облік.

Впроваджено ведення військового обліку в тому числі для громадян, які постійно проживають за кордоном. КМУ повинен розробити відповідний порядок.

Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України здійснюватиметься лише за умови наявності дійсних військово-облікових документів. У разі, якщо такі документи відсутні, — консульські дії вчинятимуться за умови їх одночасного оновлення.

Зазначене не поширюватиметься на:

оформлення посвідчення особи на повернення до України;

вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном;

в умовах воєнного стану оформлення за кордоном паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватиметься за умови наявності військово-облікових документів.

Хоча це наразі й безпосередньо не передбачено законопроєктом, з огляду на зв’язок цього положення з іншими положеннями законопроєкту, ймовірно, маються на увазі актуальні військово-облікові документи.

Оновлення даних можна буде здійснити через офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку. Однак, станом на сьогодні, нам відомо лише про декілька сайтів ТЦК та СП, за якими відсутня інформація, чи є вони офіційними.

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Базова військова підготовка

Впроваджується базова військова підготовка для осіб від 18 до 25 років. Громадяни зможуть обирати, коли проходити підготовку.

Відповідальність громадянина

Визначено порядок застосування заходів впливу до громадян, які не виконують обовʼязки щодо мобілізації. Так, передбачено таку послідовність дій:

У разі невиконання громадянином обов’язків щодо мобілізації, керівник ТЦК та СП звертається до органів у системі поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК та СП. У разі неможливості здійснення адміністративного затримання та доставлення громадянина до ТЦК та СП, керівник ТЦК та СП протягом 5 днів надсилає такому громадянину письмову вимогу про виконання обовʼязку; передбачено надсилання такої вимоги засобами поштового звʼязку, та не згадується про надсилання через електронний кабінет; У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів із дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов’язку (обов'язків), ТЦК та СП звертається до суду з приводу обмеження права такої особи на керування ТЗ.

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Обмеження керування ТЗ зможе бути застосовано лише за сукупністю вимог: