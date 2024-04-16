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16 квітня 2024, 11:40

Кількість американців, які говорять про недостатню допомогу Україні, зростає

Приблизно однакова кількість американців вважають, що їх країна робить замало та занадто для допомоги Україні у війні. Такі результати опитування Gallup, яке відбулося у середині березня. Водночас, соціологи відзначають позитивну динаміку — кількість тих, хто за збільшення допомоги нашій державі, йде вгору.

Приблизно однакова кількість американців вважають, що їх країна робить замало та занадто для допомоги Україні у війні.

Оскільки військова допомога Україні залишається в глухому куті в Палаті представників США, самі американці розділилися порівну: по 36% тих, хто вважає, що Сполучені Штати роблять надто багато для допомоги Україні, і тих, хто каже, що цього недостатньо. Проте, це сприятливіший баланс думок для України, ніж минулої осені, коли більше людей вважали, що США роблять забагато (41%), а про недостатність допомоги казали 25%.

Це сталося через те, що уявлення американців про те, хто перемагає у війні, також змінилося, і зараз більше опитаних говорять, що перевагу має росія, а не Україна, хоча більшість дорослих американців все ще не бачить переможців жодної зі сторін.

Виборці демократів більше підтримують допомогу Україні, ніж виборці республіканців. Однак, розрив зараз рекордно високий, з огляду сплеск переконань «демократів» із минулої осені, що США роблять недостатньо. Мінімальна згода «республіканців» із цією позицією не змінилася, а погляди «незалежних» ближчі до «республіканців».

Вперше менше ніж 30% американців кажуть, що США надають достатні кошти для підтримки України, хоча це був найпоширеніший погляд ще в червні, коли такої думки дотримувались 43%. Минулої осені зріс відсоток тих, хто говорив, що США роблять занадто багато, хоча з того часу ця думка зменшилася.

Чи вважаєте ви, що Сполучені Штати роблять занадто багато, щоб допомогти Україні, недостатньо чи достатньо — загальні результати опитування

Зараз 60% «демократів» (зростання на 22 в.п.) вважають, що підтримка України є недостатньою, тоді як 34% незалежних (зростання на 9 в.п.) — погоджуються. Водночас, погляд «республіканців» практично не змінився: 15% вважають, що США роблять недостатньо.

Чи вважаєте ви, що Сполучені Штати роблять занадто багато, щоб допомогти Україні, недостатньо чи достатньо — опитування за приналежністю до певної партії

Більшість підтримує повернення територій України

55% американців вважають, що США повинні продовжувати підтримувати Україну у поверненні її територій, навіть якщо це вимагає тривалої участі, а не припиняти війну якнайшвидше. Ці показники не змінилися, порівнюючи з опитуванням у жовтні. Однак, відсоток американців, які зараз виступають за продовження боротьби за повернення територій України, нижчий, ніж 62−66%, які віддавали перевагу цьому в період із серпня 2022 р. до червня 2023 р.

Переважна більшість «демократів» (77%) вважають за краще допомогти Україні повернути території. Водночас, 45% «республіканців» і 47% незалежних підтримують цей підхід, хоча незначна більшість обох партійних груп підтримує швидке припинення війни.

Більшість американців, 65%, продовжують вважати, що війна в Україні зайшла в глухий кут, але зараз вони частіше (23%), ніж у жовтні (14%), вважають, що росія перемагає. Кількість американців, які вірять, що Україна виграє війну, становить 12%, а у жовтні їх було 20%.

Дії республіканців ближчі виборцям

Американці трохи частіше кажуть, що республіканці в Конгресі краще дають раду з відповіддю США на війну в Україні, ніж Джо Байден (49% проти 44% відповідно). Подібним чином Дональд Трамп (50%) випереджає Байдена (46%), як потенційно кращий в реагуванні США.

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Значна більшість «республіканців» і «демократів» називають лідерів своєї партії та кандидата в президенти, як кращих менеджерів відповіді Сполучених Штатів на російсько-українську війну, а більшість «незалежних» віддає перевагу лідерам республіканців.

Джерело: Мінфін
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