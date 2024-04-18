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18 квітня 2024, 10:12

Лагард виступила проти конфіскації та передачі Україні заморожених активів росії

Усі пропозиції США щодо використання понад 260 млрд євро заморожених активів росії для фінансування військової допомоги Україні порушують міжнародне право. Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, пише Financial Times.

Усі пропозиції США щодо використання понад 260 млрд євро заморожених активів росії для фінансування військової допомоги Україні порушують міжнародне право.

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Чому Лагард проти

«Перехід від заморожування активів до їхньої конфіскації та подальшого розпорядження ними — це те, до чого потрібно ставитись дуже уважно», — сказала Лагард, виступаючи у Вашингтоні.

За її словами, вона бачила чотири різні схеми щодо обходу юридичних перешкод на шляху конфіскації. Але всі вони можуть бути витлумачені як порушення міжнародного порядку, який ви хочете захистити; який ви хотіли б, щоб росія поважала", наголосила Лагард.

Читайте також: Виплата Україні заморожених російських активів: не якщо, а як і коли

Глава європейського ЦБ зазначила, що прискорення процедури конфіскації «піднімає цілу низку інших питань», які стосуються фінансової стабільності та відповідальності.

Вона також вказала на «величезну асиметрію» у розміщенні російських активів: у єврозоні заморожено понад 200 млрд євро, а в США — лише 6 млрд.

При цьому Лагард заявила, що «немає жодного сумніву», що росію слід змусити заплатити за відновлення України після війни.

Читайте також: Парламент Швейцарії підтримав конфіскацію російських активів на користь України

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
viajador
viajador
18 квітня 2024, 10:57
#
Отже, Христина згідна фінансувати оборону України проти кацапії за рахунок Європейського центрального банку.
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0
TAN72
TAN72
18 квітня 2024, 11:12
#
То есть убивать и бомбить это не нарушает международного права.
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