Лагард виступила проти конфіскації та передачі Україні заморожених активів росії

Усі пропозиції США щодо використання понад 260 млрд євро заморожених активів росії для фінансування військової допомоги Україні порушують міжнародне право. Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, пише Financial Times.

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Чому Лагард проти

«Перехід від заморожування активів до їхньої конфіскації та подальшого розпорядження ними — це те, до чого потрібно ставитись дуже уважно», — сказала Лагард, виступаючи у Вашингтоні.

За її словами, вона бачила чотири різні схеми щодо обходу юридичних перешкод на шляху конфіскації. Але всі вони можуть бути витлумачені як порушення міжнародного порядку, який ви хочете захистити; який ви хотіли б, щоб росія поважала", наголосила Лагард.

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