Усі пропозиції США щодо використання понад 260 млрд євро заморожених активів росії для фінансування військової допомоги Україні порушують міжнародне право. Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, пише Financial Times.
Лагард виступила проти конфіскації та передачі Україні заморожених активів росії
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Чому Лагард проти
«Перехід від заморожування активів до їхньої конфіскації та подальшого розпорядження ними — це те, до чого потрібно ставитись дуже уважно», — сказала Лагард, виступаючи у Вашингтоні.
За її словами, вона бачила чотири різні схеми щодо обходу юридичних перешкод на шляху конфіскації. Але всі вони можуть бути витлумачені як порушення міжнародного порядку, який ви хочете захистити; який ви хотіли б, щоб росія поважала", наголосила Лагард.
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Глава європейського ЦБ зазначила, що прискорення процедури конфіскації «піднімає цілу низку інших питань», які стосуються фінансової стабільності та відповідальності.
Вона також вказала на «величезну асиметрію» у розміщенні російських активів: у єврозоні заморожено понад 200 млрд євро, а в США — лише 6 млрд.
При цьому Лагард заявила, що «немає жодного сумніву», що росію слід змусити заплатити за відновлення України після війни.
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