Держборг України у 2024 році може зрости до 94% — МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України у 2024 році до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше. Про це йдеться в доповіді «Фінансовий монітор», яку презентував у Вашингтоні директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає Укрінформ.

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Так, у розділі щодо країн з ринком, який розвивається, а також країн із середнім рівнем доходу зазначається, що держборг України у 2024 році сягне 94%.

Цей прогноз є дещо меншим порівняно з жовтневим випуском «Фінансового монітору» — тоді очікувалося, що держборг зросте до 98,6% у 2024 році.

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Водночас передбачається, що упродовж наступних років цей показник не перевищить позначки 100%.

До повномасштабного вторгнення рф у 2021 році державний борг України становив 48,9% від національного ВВП.