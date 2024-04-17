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17 квітня 2024, 18:38

Держборг України у 2024 році може зрости до 94% — МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України у 2024 році до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше. Про це йдеться в доповіді «Фінансовий монітор», яку презентував у Вашингтоні директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає Укрінформ.

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України у 2024 році до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше.
Фото: НБУ

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Так, у розділі щодо країн з ринком, який розвивається, а також країн із середнім рівнем доходу зазначається, що держборг України у 2024 році сягне 94%.

Цей прогноз є дещо меншим порівняно з жовтневим випуском «Фінансового монітору» — тоді очікувалося, що держборг зросте до 98,6% у 2024 році.

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Водночас передбачається, що упродовж наступних років цей показник не перевищить позначки 100%.

До повномасштабного вторгнення рф у 2021 році державний борг України становив 48,9% від національного ВВП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
17 квітня 2024, 19:14
#
До повномасштабного вторгнення рф у 2021 році державний борг України становив 48,9% від національного ВВП.
Гірше ж точно не буде? Кажете просто перестати стріляти і подивитися путлєру в очі? ©
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0
bonv
bonv
17 квітня 2024, 19:16
#
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $145,3 млрд І темпи росту вражаючі…
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
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