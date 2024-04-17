МВФ спрогнозував, яким буде курс долара в Україні найближчими роками

Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме. Про це йдеться у звіті World Economic Outlook .

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За даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2024 рік — 41,0 грн/долар

2025 рік — 45,8 грн/долар

2026 рік — 48,6 грн/долар

2027 рік — 50,4 грн/долар

2028 рік — 52,1 грн/долар

2029 рік — 54,1 грн/долар.

Варто зазначити, що останніми роками прогнози МВФ не збігалися із реальним курсом в Україні. Хоча розрахунок Фонду на 2024 рік (41,4 грн/$) аналогічний тому, що уряд заклав у держбюджет наступного року.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін»писав, що в жовтні 2023 року Міжнародний валютний фонд прогнозував зростання курсу долара, та давав такий прогноз: