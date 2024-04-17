Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме. Про це йдеться у звіті World Economic Outlook.
МВФ спрогнозував, яким буде курс долара в Україні найближчими роками
► Читайте«Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
За даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
-
2024 рік — 41,0 грн/долар
-
2025 рік — 45,8 грн/долар
-
2026 рік — 48,6 грн/долар
-
2027 рік — 50,4 грн/долар
-
2028 рік — 52,1 грн/долар
-
2029 рік — 54,1 грн/долар.
Варто зазначити, що останніми роками прогнози МВФ не збігалися із реальним курсом в Україні. Хоча розрахунок Фонду на 2024 рік (41,4 грн/$) аналогічний тому, що уряд заклав у держбюджет наступного року.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін»писав, що в жовтні 2023 року Міжнародний валютний фонд прогнозував зростання курсу долара, та давав такий прогноз:
-
у 2024 році — 41,4 грн/$
-
у 2025 році — 46,0 грн/$
-
у 2026 році — 48,9 грн/$
-
у 2027 році — 51,3 грн/$
-
у 2028 році — 53,9 грн/$.
Коментарі - 1