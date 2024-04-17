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17 квітня 2024, 12:36

МВФ спрогнозував, яким буде курс долара в Україні найближчими роками

Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме. Про це йдеться у звіті World Economic Outlook.

Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році.

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За даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

  • 2024 рік — 41,0 грн/долар

  • 2025 рік — 45,8 грн/долар

  • 2026 рік — 48,6 грн/долар

  • 2027 рік — 50,4 грн/долар

  • 2028 рік — 52,1 грн/долар

  • 2029 рік — 54,1 грн/долар.

Варто зазначити, що останніми роками прогнози МВФ не збігалися із реальним курсом в Україні. Хоча розрахунок Фонду на 2024 рік (41,4 грн/$) аналогічний тому, що уряд заклав у держбюджет наступного року.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін»писав, що в жовтні 2023 року Міжнародний валютний фонд прогнозував зростання курсу долара, та давав такий прогноз:

  • у 2024 році — 41,4 грн/$

  • у 2025 році — 46,0 грн/$

  • у 2026 році — 48,9 грн/$

  • у 2027 році — 51,3 грн/$

  • у 2028 році — 53,9 грн/$.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+78
nitrolog
nitrolog
17 квітня 2024, 12:41
#
Агент 2006 краще знає як буде, 33 потім 28, запитайте в нього, а не якогось там МВФ))
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