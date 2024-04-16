Росіяни проговорилися: скільки насправді заморожено російських грошей

Росіяни випадково проговорилися, скільки їхніх активів заморожено в країнах Заходу, і ця сума майже на $100 млрд більша за оцінки наших союзників. Звідки виник розрив та чому точний підрахунок важливий для України, розповів фінансовий аналітик Віталій Шапран .

Минулого тижня виповнилось 2 роки, як керівник фракції «справедлива росія» Сергій Міронов випадково оприлюднив обсяг ЗВР російського центробанку. Цей обсяг був заморожений на початку повномасштабної агресії. Нагадаю, що станом на початок першого кварталу 2022 року це становило $392,9 млрд.

Пану Міронову швидко закрили рота та підчистили за ним в інтернет-ЗМІ, а приблизно через місяць на публіці з’явився міністр фінансів рф Антон Сілуанов і почав розповідати, що насправді заморозили приблизно $300 млрд. Цю занижену оцінку підхопив російський Інтерфакс, звідки вона плавно перенеслась в Reuters, Bloomberg та FT.

Якщо покопатись в протоколах засідань держдуми, то можна знайти обережні виступи Міронова на засіданнях профільного комітету, де він відмовляється називати точну суму знерухомлених російських ЗВР, але каже «мы же с вами знаем, сколько там заморожено».

Ця сума — $392,9 млрд — орієнтовно розраховувалась на 1 квітня 2022 року, тоді золото коштувало приблизно $1 750 за унцію, зараз $2 350. ЦБР у 2022 році заявляв, що всі 2 300 тон золота, начебто, зберігалось в його сховищах у рф.

Насправді ж це не так, оскільки управління ЗВР передбачає корегування торгових позицій, і частину золота центробанк мав тримати за кордоном для розрахунків та корекції позиції. Тому оцінка в $392,9 млрд, найімовірніше, на сьогодні є заниженою.

Як заморожені активи допоможуть Україні

Чому це важливо для України? Питання має декілька відповідей.

1. Від наших партнерів лунають оцінки заморожених російських активів на рівні $300−330 млрд — саме цю суму обговорюють, як заставу за можливим кредитом від G-7. Але ж різниця між витоком від Міронова і цифрою, яку обговорюють, зараз становить близько $100 млрд!

Або не все знайшли в G-7 і потрібно краще пошукати, або хтось, всупереч урядовим санкціям, розблокував активи ЦБР, тоді він має понести покарання та компенсувати вартість тих активів, які дали росіянам забрати додому. Це питання потребує зрозумілості та чіткої відповіді: де саме поділась різниця у майже $100 млрд. І вже від відповіді залежатимуть подальші дії України.

2. США та ЄС потрібно внести зрозумілість у правове поле, щоб ЦБР, нарешті, у 2024 році, після аудиту, вимушений був списати заморожені ЗВР, доступу до яких він не має.

Політична позиція ЄС вже офіційно оформлена і говорить про те, що росіянам повернуть ЗВР тільки після компенсації Україні. В США законотворці мали радикальніший підхід, який відразу передбачає конфіскацію активів рф. У цих умовах ЦБР буде вимушений показати реальну картину зі своїми запасами, в т. ч. за золотом, що, найімовірніше, обвалить курс рубля.

Тож зволікання із рішеннями щодо російських ЗВР не тільки ставить Україну перед необхідністю пошуку фінансування, але й дозволяє ЦБР та російським пропагандистам запевняти, що росіяни можуть розпоряджатись ЗВР, які, фактично, знерухомлені в країнах G-7.

Приблизно з листопада 2023 року іноземні ЗМІ активно розносять інформацію, що ЄЦБ, начебто, проти передачі навіть доходів від заморожених російських ЗВР Україні, і що, начебто, це негативно вплине на привабливість євро. Насправді такі ринкові чутки дивують.

По-перше, якщо обмежуватись тільки передачею доходів, а не конфіскацією, то, дійсно, зона євро може зазнати відтоку ліквідності більшого, ніж буде передано Україні, але у разі повної конфіскації російських ЗВР збитків не буде ні в кого, крім росіян.

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По-друге, більшість активів ЦБР зберігається у депозитарії Euroclear зі штаб-квартирою в Бельгії, його діяльність регулюється переважно ESMA, а не ЄЦБ. ЄЦБ зберігає свій вплив на Euroclear, наприклад, через платформу TARGET2-Securities, втім, останнє слово там за ESMA та Єврокомісією.