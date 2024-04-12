Рада ЄС затвердила директиву щодо криміналізації обходу санкцій

Торгівля підсанкційними товарами буде вважатися кримінальним злочином в усіх країнах Євросоюзу. Максимальна санкція — п'ять років тюрми. Про це передає Liga.net.

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Рада Євросоюзу в п'ятницю, 12 квітня, підтримала директиву про гармонізацію застосування санкцій ЄС між державами-членами. Документ прописує єдині для всіх країн формулювання порушень та уніфіковані покарання за них, йдеться на сайті Ради ЄС.

Рішення передбачає, що усі країни Євросоюзу мають визнати кримінальним злочином, наприклад, торгівлю підсанкційними товарами чи сприяння в обході заборони на в'їзд на територію Євросоюзу підсанкційним особам. Підбурення та пособництво у вчиненні такого правопорушення також буде каратися.

Після набрання чинності директиви для фізичних осіб буде встановлене однакове покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років, якщо їхні діяння стосуються активів на суму понад 100 000 євро. Для компаній передбачені різні заходи, включно з монетарними й немонетарними (наприклад, скасування дозволів, позбавлення права на пільги, ліквідація в судовому порядку, штрафи тощо).