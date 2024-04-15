Мінекономіки та Mastercard домовилися про співпрацю в межах проєкту «Зроблено в Україні»

Міністерство економіки та міжнародна технологічна компанія Mastercard підписали Меморандум про співпрацю в межах реалізації політики «Зроблено в Україні». Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Документ підписали міністерка економіки Юлія Свириденко, президентка Mastercard у країнах Східної Європи Ясемін Бедір та генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.

«Попри війну, постійні ракетні обстріли, блекаути, зруйновані логістичні ланцюжки, нестачу працівників, вітчизняні підприємці продовжують працювати. І саме тому державна політика „Зроблено в Україні“ спрямована на їх підтримку, на надання їм можливості розвиватись через різні урядові програми, а також через стимулювання попиту на вітчизняну продукцію й послуги всередині країни та за її межами», — зазначила Свириденко.

Що передбачає Меморандум

Згідно з Меморандумом передбачена співпраця сторін, зокрема, у сфері підтримки малого й середнього бізнесу, зокрема щодо вдосконалення цифрових процесів ведення бізнесу (цифрові рішення для прийому платежів, видачі електронних квитанцій, підвищення обізнаності про інноваційні фінансові тенденції).

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Також передбачається експертне і технологічне партнерства в реалізації програми національного кешбеку на українські товари в межах підтримки платформи «Зроблено в Україні» та підтримка комунікаційних кампаній Мінекономіки для малих та середніх підприємств.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що реалізація політики «Зроблено в Україні» забезпечить щонайменше 1% додаткового зростання ВВП у 2024 році.