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27 лютого 2024, 16:07

У Мінекономіки сподіваються на ріст ВВП на 1% у разі реалізації політики «Зроблено в Україні»

Реалізація політики «Зроблено в Україні» забезпечить щонайменше 1% додаткового зростання ВВП у 2024 році. Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко, пише пресслужба міністерства.

Реалізація політики «Зроблено в Україні» забезпечить щонайменше 1% додаткового зростання ВВП у 2024 році.
Фото: Мінекономіки

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«Підприємці, які виробляють в Україні, створюють додану вартість та робочі місця, мають отримати від держави найбільше сприяння. На цьому Уряд фокусує державну політику „Зроблено в Україні“, яка визначає пріоритетність українських виробників для національної економіки», — сказала Свириденко.

Також вона повідомила, що нова державна політика вміщує кілька основних напрямів для розвитку українського бізнесу. Йдеться про стимулювання попиту на українські товари — від держави та приватного сектору, сприяння інвестиціям в реальний сектор: дешеві гроші, приєднання до мереж і розвиток промислової інфраструктури, компенсація інвестицій через податки.

Зокрема, на програми підтримки закладається 45 млрд грн у державному бюджеті, що має забезпечити додатковий 1% зростання ВВП.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
SamBB
SamBB
27 лютого 2024, 16:50
#
Тут Сінево отримало сприяння від держави на днях :)))
+
0
82845392
82845392
27 лютого 2024, 18:40
#
Переименоваться не успели просто — как российская invitro в CentroLab :))
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