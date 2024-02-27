Реалізація політики «Зроблено в Україні» забезпечить щонайменше 1% додаткового зростання ВВП у 2024 році. Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко, пише пресслужба міністерства.
У Мінекономіки сподіваються на ріст ВВП на 1% у разі реалізації політики «Зроблено в Україні»
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«Підприємці, які виробляють в Україні, створюють додану вартість та робочі місця, мають отримати від держави найбільше сприяння. На цьому Уряд фокусує державну політику „Зроблено в Україні“, яка визначає пріоритетність українських виробників для національної економіки», — сказала Свириденко.
Також вона повідомила, що нова державна політика вміщує кілька основних напрямів для розвитку українського бізнесу. Йдеться про стимулювання попиту на українські товари — від держави та приватного сектору, сприяння інвестиціям в реальний сектор: дешеві гроші, приєднання до мереж і розвиток промислової інфраструктури, компенсація інвестицій через податки.
Зокрема, на програми підтримки закладається 45 млрд грн у державному бюджеті, що має забезпечити додатковий 1% зростання ВВП.
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