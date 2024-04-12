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12 квітня 2024, 14:39

Українців закликали щодня економити електроенергію в пікові години

Українцям варто економити споживання електроенергії кожного дня в пікові години — з 19:00 до 22:00. Про це заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко після знищення ворогом Трипільської ТЕС.

Українцям варто економити споживання електроенергії кожного дня в пікові години — з 19:00 до 22:00.
Фото: pixabay.com

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«Давайте так. Ви все бачили та відчували самі. Оцінювати це можна по-різному. Ми з вами можемо це оцінювати тільки через наявність світла в домівках та на виробничих майданчиках.

Що ми можемо зробити зараз? Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою", — написав він у Facebook.

Нагадаємо

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на 11 квітня війська російської армії повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області. Після чого Укренерго закликало українців зменшити вечірнє споживання електроенергії.

За словами ДТЕК, окупанти 11 квітня атакували дві теплові електростанції ДТЕК, унаслідок чого було суттєво пошкоджено обладнання. Загалом із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.

22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
12 квітня 2024, 14:56
#
В ніч проти 11 березня Росія ракетним ударом повністю знищила одну з найпотужніших в Україні теплоелектростанцій.
Але Мережу сколихнуло зовсім інше! Виявляється, обидва об'єкти були одними з найзахищеніших в Україні, принаймні на папері. Нагадаю, буквально 2023 року на укріплення стратегічних об'єктів енергетики уряд виділив майже 10 мільярдів бюджетних коштів! Один з пріоритетів — це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей. Але робота ведеться серйозна й системна. На позаминулому засіданні уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектора. А зараз ці об'єкти руйнуються один за одним. У серпні 2023 року в ПАТ «Центренерго» повідомили, що Трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%: «Фізичний захист критично важливих елементів об'єктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БпЛА та інших ушкоджень виконується шляхом облаштування штучних захисних споруд навколо них. Так, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% — на Зміївській ТЕС».
Ситуація ж в країні стає все більш і більш напруженою!
Головне відрапортувати в телемарафоні що все добре і гірше ж точно не буде…
+
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bonv
bonv
12 квітня 2024, 14:59
#
Зараз лише дурні люди думають про власні рейтинги. Ніяких рейтингів немає. Є один тільки пріоритет — Україна. Якщо ми не збережемо Україну, ні в кого з тих чи інших політиків не буде ніякого майбутнього — Зеленський.
Тому нелох заборонив всі опозиційні медіа крім телемарафону?
Війна не змінила нелоха. Великим президентом він не став. Заздрість, ревнощі, авторитаризм. Як був босом — шоуменом так і залишився.
Чому звільнили Залужного: Зеленський дав різку відповідь.
«Чому я когось змінюю — це наш внутрішній момент», — відповів президент.
Аналітики видання Financial Times звернули увагу на напруженість між Зеленським і Залужним. У статті зауважили, що у цих суперечностях є політичне підґрунтя після того, як останні закриті опитування показали, що головком ЗСУ може скласти конкуренцію чинному президентові на майбутніх виборах.Залужний користується найбільшою довірою в Україні з рейтингом трохи більше 90%.
На другому місці — Зеленський із показником у 77%.
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