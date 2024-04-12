Українцям варто економити споживання електроенергії кожного дня в пікові години — з 19:00 до 22:00. Про це заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко після знищення ворогом Трипільської ТЕС.
Українців закликали щодня економити електроенергію в пікові години
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«Давайте так. Ви все бачили та відчували самі. Оцінювати це можна по-різному. Ми з вами можемо це оцінювати тільки через наявність світла в домівках та на виробничих майданчиках.
Що ми можемо зробити зараз? Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою", — написав він у Facebook.
Нагадаємо
Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на 11 квітня війська російської армії повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області. Після чого Укренерго закликало українців зменшити вечірнє споживання електроенергії.
За словами ДТЕК, окупанти 11 квітня атакували дві теплові електростанції ДТЕК, унаслідок чого було суттєво пошкоджено обладнання. Загалом із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.
22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.
Коментарі - 2
Але Мережу сколихнуло зовсім інше! Виявляється, обидва об'єкти були одними з найзахищеніших в Україні, принаймні на папері. Нагадаю, буквально 2023 року на укріплення стратегічних об'єктів енергетики уряд виділив майже 10 мільярдів бюджетних коштів! Один з пріоритетів — це захист стратегічних об'єктів енергетики. Тут без деталей. Але робота ведеться серйозна й системна. На позаминулому засіданні уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектора. А зараз ці об'єкти руйнуються один за одним. У серпні 2023 року в ПАТ «Центренерго» повідомили, що Трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%: «Фізичний захист критично важливих елементів об'єктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БпЛА та інших ушкоджень виконується шляхом облаштування штучних захисних споруд навколо них. Так, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% — на Зміївській ТЕС».
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