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11 квітня 2024, 13:43

Російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська російської армії повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області. Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота у коментарі Інтерфакс-Україна.

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська російської армії повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області.
Фото: скріншот відео YouTube/Fly Performance

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За його словами, унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

«Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі», — розповів Гота.

Наразі ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації.

Обстріл енергоструктури

Вночі російські військові атакували дронами та ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, і Одеській областях.

За ніч ворог випустив по Україні 82 повітряні цілі:

  • 20 крилатих ракет,
  • 6 «Кинджалів»,
  • 12 ракет С-300,
  • 4 КАР Х-59,
  • 40 «шахедів».

Силам ППО вдалося збити 57 повітряних цілей.

Теплові електростанції ДТЕК

За словами ДТЕК, окупанти атакували дві теплові електростанції ДТЕК, унаслідок чого було суттєво пошкоджено обладнання.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.

Нагадаємо

22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+44
Tido oss
Tido oss
11 квітня 2024, 14:02
#
Зеля говорил что росия всьо востановит
ми верим нашому призиденту
+
+90
Riojas
Riojas
11 квітня 2024, 14:39
#
Трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%, — «Центренерго» 20:03 18.08.2023 Не хочется даже иронизировать по этому поводу, но никогда такого не было и вот опять
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
11 квітня 2024, 14:59
#
А война будет серьезная летом… в ход пойдет всё…
+
+30
Rubi0
Rubi0
11 квітня 2024, 15:22
#
Показательный тренд, не столбы и трансформаторы как в прошлом году, а под ноль генерирующие мощности.
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
11 квітня 2024, 16:23
#
Ракеты у нас закончились почти.
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