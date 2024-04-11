Яким банкам українці довіряють свої заощадження. Топ-20 банків

Станом на 1 березня 2024 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 71 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 679,4 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному Приватбанку — 386,6 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Нацбанку.