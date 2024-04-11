Станом на 1 березня 2024 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 71 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 679,4 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному Приватбанку — 386,6 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Нацбанку.
11 квітня 2024, 16:38
Яким банкам українці довіряють свої заощадження. Топ-20 банків
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Яким банкам українці довіряють свої кошти
За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк — 185,4 млрд гривень, на третьому приватний Універсал Банк — 65,1 млрд гривень.
Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 59,6 млрд гривень, приватний ПУМБ — 47,2 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше — Альфа-Банк) — 46,5 млрд гривень.
Читайте: Відразу шість великих банків «порізали» депозитні ставки в гривні
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 2