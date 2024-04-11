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11 квітня 2024, 16:38

Яким банкам українці довіряють свої заощадження. Топ-20 банків

Станом на 1 березня 2024 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 71 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 679,4 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному Приватбанку — 386,6 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Нацбанку.

Станом на 1 березня 2024 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 71 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 679,4 млрд гривень).
Фото:depositphotos

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Яким банкам українці довіряють свої кошти

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк — 185,4 млрд гривень, на третьому приватний Універсал Банк — 65,1 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 59,6 млрд гривень, приватний ПУМБ — 47,2 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше — Альфа-Банк) — 46,5 млрд гривень.

Читайте: Відразу шість великих банків «порізали» депозитні ставки в гривні

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
milon
milon
11 квітня 2024, 16:58
#
Укр банкам доверяю только «на покушать»
+
0
bonv
bonv
11 квітня 2024, 17:35
#
Ніхто банкам не довіряє:) Сила привички:)
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