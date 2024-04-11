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11 квітня 2024, 14:51

Україна виконала всі структурні маяки МВФ, передбачені на березень — Марченко

Кабмін розробив концептуальну записку для державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» з її переорієнтацією на малі та середні підприємства (МСП), чим виконав всі маяки, передбачені Меморандумом за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ на березень. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна.

Кабмін розробив концептуальну записку для державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» з її переорієнтацією на малі та середні підприємства (МСП), чим виконав всі маяки, передбачені Меморандумом за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ на березень.
Фото: epravda.com.ua

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Що відомо

«Навіть більше, її (концептуальна записка до „5−7−9%“) вже ухвалено урядом. Ми зараз отримали зворотний зв'язок із боку МВФ, доопрацювали. Я не бачу там особливих проблем у записці або в інших заходах, ми все виконуємо вчасно», — сказав міністр.

За його словами, Україна виконала всі необхідні структурні маяки, термін виконання яких був до кінця березня цього року.

Читайте: Нові структурні маяки МВФ: Що повинна виконати Україна

Також очільник Мінфіну відзначив успішне проходження третього перегляду програми EFF, за підсумками якого до бюджету надійшло 880 млн дол.

«Зараз ми робимо необхідні кроки для того, щоб підготуватися до четвертого перегляду, який, як ми очікуємо, буде, сподіваюся, не пізніше червня (…), і далі будемо працювати. Це для нас основний із треків, і ми дуже ретельно виконуємо взяті на себе зобов'язання», — додав Марченко.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
11 квітня 2024, 14:59
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