Банкіри назвали перспективним сервіс «купуй зараз, плати потім»

Сенс Банк та ПУМБ відзначають попит на сервіс buy now pay later (BNPL) — «купуй зараз, плати потім», що відрізняється від традиційної банківської розстрочки, і припускають його впровадження в Україні в найближчому часі. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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«Нам здається, що у клієнта є запит на такий продукт, як суто європейський BNPL. Тому ми зараз працюємо з двома фінтехами, разом із ними вивчаючи цю модель і можливість долучитися до них, тому що саме там реалізовано європейську BNPL-модель», — сказала членкиня правління Сенсу Інна Тютюн на конференції Digital Lending 2024, ініційованій Українською асоціацією фінтех та інноваційних компаній (UAFIC) у Києві.

Заступник голови правління ПУМБу Дмитро Поліщук, зі свого боку, зазначив, що попит на сервіс «однозначно є».

«А найголовніше, коли ми говоримо про BNPL або про оплату частинами тощо, ми забуваємо, що ключовим клієнтом цієї історії є merchant. Є дуже великий попит у великих ритейлерів саме на цю модель, тому, якщо попит є, то пропозиція завжди знайдеться», — додав банкір.

«Я думаю, що цього року або ми або хтось іще… хтось із нас щось покаже цього року. Тому що є багато ідей, досліджень, досвіду і бажання спробувати, оскільки в Україні насправді цього ніхто не пробував», — висловив припущення Поліщук.

За його словами, ПУМБ уже протестував велику кількість клієнтського досвіду з повноцінними BNPL-моделями, зокрема команда банку опрацювала юридичну складову, під час чого виникли певні запитання.