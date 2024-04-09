НБУ відмовився повернути право голосу Getin Holding за акціями Ідея Банк

Національний банк України відмовив Getin Holding у його заяві надати ще один рік для усунення порушень і повернути право голосу за 100% акцій українського Ідея Банку . Про це йдеться в повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі.

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«НБУ підтвердив, що як захід впливу… у вигляді тимчасової заборони на реалізацію права голосу, закріпленого за акціями Ідея Банку, до усунення порушення залишається чинним, а також те, що довірчий управитель, призначений НБУ, Яцек Пєхота, продовжує здійснювати свої права відповідно до рішення НБУ», — повідомив Getin Holding.

Зазначається, що відмовлено також і у відновленні права голосу на 44,98% акцій українського банку основному власнику Getin Holding — Лешеку Чарнецькому (Leszek Czarnecki).

Нацбанк також повідомив, що в межах своєї компетенції має право ініціювати подальшу наглядову діяльність щодо Getin Holding Getin Holding і Чарнецького.

«Правління емітента (Getin Holding) повідомляє, що воно аналізує правові наслідки та можливі судові позови щодо захисту інвестицій в Ідея Банк відповідно до чинного законодавства. Предметом аналізу правління є вплив на становище емітента, і на індивідуальній, і на консолідованій основі», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що наприкінці березня 2023 року НБУ тимчасово позбавив Getin Holding права голосу за 100% акцій Ідея Банку через визнання небездоганною ділової репутації як безпосередньо фінансового холдингу, так і його основного власника Чарнецького.

НБУ встановив для них річний термін для усунення порушення і погодив довірчим управителем Ідея Банку президента Польсько-української господарської палати Яцека Пєхоту.

За даними НБУ, станом на початок лютого 2024 року банк за розміром активів Ідея Банк посідав 26 місце (11,08 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023 рік становив 509,9 млн грн.

Передісторія

Раніше ЗМІ повідомляли, що власника та голову наглядової ради польської Idea Bank Лешека Чарнецького звинувачують в обмані клієнтів — шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack.

За даними польського антимонопольного управління, у березні 2016 року Idea Bank продавав своїм клієнтам облігації GetBack, через що вони зазнали величезних збитків. При цьому злочин, в якому звинувачується власник Idea Bank, передбачає покарання у вигляді 15 років ув'язнення.