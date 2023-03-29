НБУ взявся за чистоту рядів: Польських акціонерів Ідея Банку позбавили права голосу

Нацбанк України тимчасово позбавив права голосу акціонерів Ідея Банку . Відповідне рішення Комітет з нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ ухвалив 27 березня.

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Без права голосу

Нацбанк позбавив права голосу польського Getin Holding, якому прямо належить 100% статутного капіталу АТ «Ідея Банк», а також громадянина Польщі Лешека Чарнецького, якому побічно належать 44,98% статутного капіталу Ідея Банку.

Захід впливу у вигляді тимчасового позбавлення права голосу власників акцій банку застосовано до усунення порушення, по суті якого Нацбанк не уточнює.

Передісторія

Раніше ЗМІ повідомляли, що власника та голову наглядової ради польської Idea Bank Лешека Чарнецького звинувачують в обмані клієнтів — шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack.

За даними польського антимонопольного управління, у березні 2016 року Idea Bank продавав своїм клієнтам облігації GetBack, через що вони зазнали величезних збитків. При цьому злочин, в якому звинувачується власник Idea Bank, передбачає покарання у вигляді 15 років ув'язнення.