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29 березня 2023, 15:29 Читать на русском

НБУ взявся за чистоту рядів: Польських акціонерів Ідея Банку позбавили права голосу

Нацбанк України тимчасово позбавив права голосу акціонерів Ідея Банку. Відповідне рішення Комітет з нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ ухвалив 27 березня.

Нацбанк України тимчасово позбавив права голосу акціонерів Ідея Банку.

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Без права голосу

Нацбанк позбавив права голосу польського Getin Holding, якому прямо належить 100% статутного капіталу АТ «Ідея Банк», а також громадянина Польщі Лешека Чарнецького, якому побічно належать 44,98% статутного капіталу Ідея Банку.

Захід впливу у вигляді тимчасового позбавлення права голосу власників акцій банку застосовано до усунення порушення, по суті якого Нацбанк не уточнює.

Передісторія

Раніше ЗМІ повідомляли, що власника та голову наглядової ради польської Idea Bank Лешека Чарнецького звинувачують в обмані клієнтів — шахрайстві, пов'язаному з фінансовою пірамідою GetBack.

За даними польського антимонопольного управління, у березні 2016 року Idea Bank продавав своїм клієнтам облігації GetBack, через що вони зазнали величезних збитків. При цьому злочин, в якому звинувачується власник Idea Bank, передбачає покарання у вигляді 15 років ув'язнення.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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+30
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 березня 2023, 15:40
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#нампишут❗️Хочу рассказать о коррупционной схеме в Одесской области. Как все наверное знают,что на границе Украина — Румыния огромные очередя из фур,неделя- две. Наша «доблестная» полиция НЕ растерялась! Начала собирать группы машин и проводить их без очереди. Услуга эта конечно не бесплатная. Как говорят сами эти водителя 100−150$ с одной машины, а их бывает 25−30 машин за раз. Никаких сопроводительных документов у полиции конечно же нет. 📍Происходит это всё на переходе Орловка — Искача.
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+55
Qwerty1999
Qwerty1999
29 березня 2023, 15:53
#
И чем может помочь форум Минфина…
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0
yarg
yarg
29 березня 2023, 16:11
#
А посочувствовать ? это таки максимальная зрада , которую нашел артем за 29.03.2023
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 березня 2023, 16:28
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Он взрослый мальчик - переживёт…
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 березня 2023, 20:15
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Тут много удаляют. Текст не мой,это тупо паста с телеги.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 березня 2023, 16:45
#
И что? эта схема стара как мир. На всех наших таможнях анологичная «балалайка». Даже поляки пробовали подобную историю только с частниками — нет «паперки» экспортной наклодной езжай в «ВАБЕКС 24»., плати 12 или 48 евро за копию накладной которая в эл виде висит на терминале и будет тебе счастье, не хочешь — езжай на «тир» бери талончик и жди очереди ну так двое или трое суток.
Нового нечего нет! Ну, а румыны из-за транзита и не такое придумывают, у них на венгерской границе полный «треш».
Ты еше не знаешь какие приколы были при Нефедове!
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