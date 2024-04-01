Forbes назвав Ripple «зомбі»-компанією й розкритикував ще 19 криптопроєктів

Автори статті назвали блокчейн Ripple неефективним, а токен XRP — суто спекулятивним, поставивши під сумнів його ринкову капіталізацію. До «зомбі» списку Forbes потрапили 20 компаній.

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Журналісти стверджують, що Ripple не зміг досягти своєї мети — покращити глобальну фінансову мережу та стати альтернативною SWIFT.

Втім, Forbes не врахували низькі комісії у XRPL. Мережа стягує середню плату за транзакцію у розмірі $0,0002, а SWIFT від $10 до $100.

У статті також розкритикували інші проєкти — Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Internet Computer, Ethereum Classic, Stellar, Stocks, Kaspa, Theta Network, Fantom, Monero, Arweave, Algorand, Flow, MultiversX, BitcoinSV, Mina, Tezos та EOS.

Як зазначають автори матеріалу, цей список не є повним.

Водночас журналісти похвалили біткоїн та Ethereum, підкресливши, що ці протоколи є «досить корисними».