Автори статті назвали блокчейн Ripple неефективним, а токен XRP — суто спекулятивним, поставивши під сумнів його ринкову капіталізацію. До «зомбі» списку Forbes потрапили 20 компаній.
Forbes назвав Ripple «зомбі»-компанією й розкритикував ще 19 криптопроєктів
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Журналісти стверджують, що Ripple не зміг досягти своєї мети — покращити глобальну фінансову мережу та стати альтернативною SWIFT.
Втім, Forbes не врахували низькі комісії у XRPL. Мережа стягує середню плату за транзакцію у розмірі $0,0002, а SWIFT від $10 до $100.
У статті також розкритикували інші проєкти — Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Internet Computer, Ethereum Classic, Stellar, Stocks, Kaspa, Theta Network, Fantom, Monero, Arweave, Algorand, Flow, MultiversX, BitcoinSV, Mina, Tezos та EOS.
Як зазначають автори матеріалу, цей список не є повним.
Водночас журналісти похвалили біткоїн та Ethereum, підкресливши, що ці протоколи є «досить корисними».
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