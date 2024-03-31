Фінансовий рік у Японії завершився історичним рекордом фондового ринку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 березня 2024, 9:44

Фінансовий рік у Японії завершився історичним рекордом фондового ринку

В останній день торгів фінансового року, який у Японії триває з 1 квітня по 31 березня наступного року, індекс Nikkey-225 зріс на 0,5%, а з початку 2024 року — на 44%. За останні 12 місяців він зріс на 12 328 пунктів до 40 369,44 пункти. — Про це на своїй сторінці в Телеграм пише Данило Гетманцев, Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

В останній день торгів фінансового року, який у Японії триває з 1 квітня по 31 березня наступного року, індекс Nikkey-225 зріс на 0,5%, а з початку 2024 року — на 44%.

22 лютого було подолано попередній історичний рекорд, зафіксований у 1989 році в так звану «золоту епоху» японської економіки (хоча деякі аналітики називають той період ерою «мильної бульбашки», після якої країна потрапила у багаторічний застій).

Після цього Nikkey-225 практично кожної біржової сесії оновлював рекорди.
Два основні драйвери, які штовхають вгору японський фондовий ринок — акції високотехнологічних компаній і сектор нерухомості (останній тільки протягом березня зріс на 16%).

Читайте також: Трежеріс йдуть донизу: які облігації можна купити з вигодою

Додаткову привабливість ринку цінних паперів Японії створювало триваюче послаблення єни та ультра-м'яка грошово-кредитна політика центрального банку країни.

Банк Японії хоч і відмовився (останнім у світі, через 17 років після впровадження) від від'ємних відсоткових ставок, однак та обережність, з якою він змінює політику, та ті процентні ставки, які пропонуються по депозитам, як і раніше створюють надпривабливі умови для інвестування в японські цінні папери. Адже їх зростання за може принести більший прибуток, ніж банківський депозит.

Читайте також: Інфляція сповільнюється: чому НБУ зберігає політику дорогих грошей

Що таке Nikkei 225

Індекс Токійської фондової біржі — index Nikkei 225 Stock Average-ключовий біржовий індекс Японії, один з головних біржових індексів у світі і важливий інструмент макроекономічного аналізу.

У вересні кожного року склад Nikkei 225 переглядають і вже в наступному місяці — жовтні — змінюють. Всі компанії, що входять в індекс, вибирають з 450 найбільш ліквідних компаній країни.

Токійська біржа є однією з найбільших у світі, працює більш ніж з 2000 компаній і поступається в капіталізації тільки Нью-Йоркській біржі. Більшість компаній на біржі — компанії, які так чи інакше займаються розвитком технологій і сучасними рішеннями.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
31 березня 2024, 10:16
#
Ена упала до исторического минимума с 1989 года… А тут Nikkey-225… Вырос… Японцы… *** поймёшь этих суэцыдникам номер 1 … В мире…
+
0
fae
fae
31 березня 2024, 10:31
#
1. Япония никогда не была первой по уровню самоубийств.
2. Дешёвая йена = более выгодному экспорту.
3. Больше экспорта = выше котировки.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами