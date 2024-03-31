Фінансовий рік у Японії завершився історичним рекордом фондового ринку

В останній день торгів фінансового року, який у Японії триває з 1 квітня по 31 березня наступного року, індекс Nikkey-225 зріс на 0,5%, а з початку 2024 року — на 44%. За останні 12 місяців він зріс на 12 328 пунктів до 40 369,44 пункти. — Про це на своїй сторінці в Телеграм пише Данило Гетманцев , Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

22 лютого було подолано попередній історичний рекорд, зафіксований у 1989 році в так звану «золоту епоху» японської економіки (хоча деякі аналітики називають той період ерою «мильної бульбашки», після якої країна потрапила у багаторічний застій).

Після цього Nikkey-225 практично кожної біржової сесії оновлював рекорди.

Два основні драйвери, які штовхають вгору японський фондовий ринок — акції високотехнологічних компаній і сектор нерухомості (останній тільки протягом березня зріс на 16%).

Читайте також: Трежеріс йдуть донизу: які облігації можна купити з вигодою

Додаткову привабливість ринку цінних паперів Японії створювало триваюче послаблення єни та ультра-м'яка грошово-кредитна політика центрального банку країни.

Банк Японії хоч і відмовився (останнім у світі, через 17 років після впровадження) від від'ємних відсоткових ставок, однак та обережність, з якою він змінює політику, та ті процентні ставки, які пропонуються по депозитам, як і раніше створюють надпривабливі умови для інвестування в японські цінні папери. Адже їх зростання за може принести більший прибуток, ніж банківський депозит.

Читайте також: Інфляція сповільнюється: чому НБУ зберігає політику дорогих грошей

Що таке Nikkei 225

Індекс Токійської фондової біржі — index Nikkei 225 Stock Average-ключовий біржовий індекс Японії, один з головних біржових індексів у світі і важливий інструмент макроекономічного аналізу.

У вересні кожного року склад Nikkei 225 переглядають і вже в наступному місяці — жовтні — змінюють. Всі компанії, що входять в індекс, вибирають з 450 найбільш ліквідних компаній країни.

Токійська біржа є однією з найбільших у світі, працює більш ніж з 2000 компаній і поступається в капіталізації тільки Нью-Йоркській біржі. Більшість компаній на біржі — компанії, які так чи інакше займаються розвитком технологій і сучасними рішеннями.