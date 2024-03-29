Трежеріс йдуть донизу: які облігації можна купити з вигодою

Дохідність державних облігацій США знизилася напередодні п'ятничної публікації даних про інфляцію в США. На що звернути увагу інвесторам, «Мінфіну» розповів інвестиційний експерт Євгеній Тригубченко.

Публікація даних щодо інфляції могла б допомогти інвесторам зорієнтуватися щодо термінів зниження ставки ФРС. Тож вони продовжують уважно стежити за сигналами ФРС після засідання минулого тижня.

Пауелл сказав, що подальші рішення щодо відсоткової ставки залежатимуть від стану економіки, тому, коли і як часто ФРС знижуватиме відсоткові ставки цього року залишається інтригою року. Поки ж, на цих очікуваннях, дохідність за трежеріс йде донизу.

Джерело: Bloomberg

Деякі американські політики повідомили, що, на їхню думку, цього року може бути менше за прогнозовані три зниження ставок, що, зі свого боку, позначиться на ринку облігацій.

Дохідність за роками випусків американських державних облігацій

Станом на 27.03.2024, CNBC

На підставі форвардних очікувань щодо зміни облікової ставки ФРС можна припустити дохідність 10-річних трежеріс до кінця 2025 року. Він буде актуальним за нинішньої політики ФРС, яка не передбачає різких змін.

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Які облігації зростають

Зниження дохідності трежеріс цього тижня, плюс загальний апетит до ризику, штовхнули облігації майже всіх категорій вгору. Лідером зростання стали високодохідні облігації країн, що розвиваються (EMHY (Emerging Market High Yield Bond) — це облігації низького, спекулятивного кредитного рейтингу).

Динаміка за індексами облігацій, USD

Total return включає зміни цін та накопичений купонний дохід за період. OAS — option adjusted spread. Джерело: Bloomberg

Цей ультраспекулятивний клас бондів може стати бенефіціаром перегонів за дохідністю через велику схильність інвесторів брати на себе кредитний ризик у 2024 році.

Майбутнє зниження ставки ФРС і ринкові очікування послаблення американського долара цього року — попутний вітер для облігацій країн, що розвиваються.

Зниження безризикової доларової ставки є позитивним чинником для бондів таких країн, оскільки сприяє зростанню надходження капіталу в них.

Кредитну премію у EM HY не можна назвати щедрою. Вона торгується в районі середнього історичного значення, що вже набагато краще, ніж можна отримати в інших класах високодохідних облігацій, і, звичайно, вона вища, ніж у облігацій з високим рейтингом.

Цього року корпоративні облігації країн, що розвиваються, є цікавішим варіантом для прийняття ризику (краще, ніж бонди довгої дюрації з високим рейтингом). Очікувана сукупна дохідність за індексом EM HY до кінця 2024 року оцінюється в 7,5%.

Іншим цікавим варіантом є високодиверсифіковані індекси ETF на доларові облігації країн, що розвиваються. Вони сильно знижують помилку оцінки кредитного ризику окремого емітента, але при цьому дають відповідну експозицію на клас облігацій країн, що розвиваються.