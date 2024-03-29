Головне за тиждень: Відтермінування виплат за держборгом, ВВП України та продаж двох держбанків

Більшість українських банків проводять різноманітні акції та виплачують своїм клієнтам бонуси. «Мінфін» зібрав найцікавіші пропозиції, які допоможуть підвищити дохідність депозитів або заощадити на покупках.

Україна отримала $1,5 мільярда позики від Японії та Великої Британії

Україна отримала $1,5 млрд позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.

Україна підписала угоду з США щодо відтермінування виплат за державним боргом

Під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка та надзвичайної і повноважної послині США в Україні Бріджит Брінк було підписано двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.

ВВП України торік зріс на 5,3% — Держстат

Реальний ВВП України за підсумками 2023 року збільшився на 5,3%, порівняно із 2022 роком, коли економіка впала на 28,8%. Номінальний ВВП торік зріс до 6,5 трлн грн. Про це свідчить попередня оцінка Держстату.

Держава готує до продажу Сенс та Укргаз: скільки за них можуть виручити і що чекає на клієнтів

Новина про майбутній продаж двох державних банків, Сенс Банк і Укргазбанк, отримала широкий суспільний резонанс. Тому «Мінфін» вирішив розібратися, за скільки можуть бути продані фінустанови, хто на них претендуватиме і що чекає на клієнтів після їх приватизації.

В ЄС вирішили не передавати Україні прибутку від заморожених російських активів за 2022−2023 роки — ЗМІ

ЄС вирішив не передавати Україні 5 млрд євро прибутку, отриманого від заморожених російських активів у 2022−2023 роках. Ця сума залишиться у депозитарії цінних паперів Euroclear як страховка на випадок судових позовів росії.

Посли ЄС ухвалили продовження спрощеного торговельного режиму з Україною

Постійні представники країн-членів Євросоюзу 27 березня досягли компромісу в питанні продовження спрощеного режиму торгівлі з Україною ще на один рік. Про це повідомило Бельгійське головування в ЄС на своїй сторінці в Х. Текст угоди схвалено з єдиним уточненням щодо умов застосування захисних обмежень.

Нацбанк розглядає варіант прив'язки гривні до євро замість долара

В Україні зростає частка валютних угод в євро. У НБУ припускають, що в недалекому майбутньому постане питання про прив'язку курсу гривні до євро замість долара.

До державного бюджету України надійшло близько $880 млн від МВФ