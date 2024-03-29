Україна підписала угоду з США щодо відтермінування виплат за державним боргом

Під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка та надзвичайної і повноважної послині США в Україні Бріджит Брінк було підписано двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Укладання зазначеної угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

«Підписання даної Угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер. Вдячні партнерам за значний внесок у підтримку макрофінансової стабільності та економічного зростання України в умовах війни», — наголосив Марченко.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що державний та гарантований державою борг України на 29 лютого 2024 року становив 5 трлн 490,10 млрд гривень або $143,69 млрд. За місяць держборг скоротився більш ніж на $1 млрд.