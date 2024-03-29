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29 березня 2024, 9:00

Україна підписала угоду з США щодо відтермінування виплат за державним боргом

Під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка та надзвичайної і повноважної послині США в Україні Бріджит Брінк було підписано двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка та надзвичайної і повноважної послині США в Україні Бріджит Брінк було підписано двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.
Фото: mof.gov.ua

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Укладання зазначеної угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

«Підписання даної Угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер. Вдячні партнерам за значний внесок у підтримку макрофінансової стабільності та економічного зростання України в умовах війни», — наголосив Марченко.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що державний та гарантований державою борг України на 29 лютого 2024 року становив 5 трлн 490,10 млрд гривень або $143,69 млрд. За місяць держборг скоротився більш ніж на $1 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 15

+
+8
zevs1
zevs1
29 березня 2024, 9:50
#
Этому Марченко не приходило в голову о списании как минимум половины госдолга в связи с войной.
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0
Саша Ник
Саша Ник
29 березня 2024, 10:49
#
Так сами «марченки» украинские бонды и покупают, зачем их списывать себе во вред? Не будут они этого делать.
+
0
edikkh
edikkh
29 березня 2024, 11:44
#
Зараз про списання краще не говорити, бо буде ще більш складно позичати кошти. Про списання або перекладання цього боргу на рф в якості репарацій можна буде говорити після закінчення війни
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 березня 2024, 12:21
#
Марченко даже не пришло в голову одеть белую рубашку с галстуком и костюм — пришёл на подписание международного соглашения в футболке…

+
0
penetrator1963
penetrator1963
29 березня 2024, 12:33
#
Такие суммы, какие должна Украина, не списывают. списать могут, если изначально не планировали забирать, как например РФ у африканских стран. потому что по сути это просто была покупка лояльности. а когда капиталист одалживает деньги, то он максимум отсрочит возврат. а возвращать всё равно будет нужно. а если пойдёт такая пьянка, что мы начнём бортовать кредиторов, то сюда даже гранты заходить не будут.
+
0
bonv
bonv
29 березня 2024, 10:31
#
Відтермінування то не списання. Додаткові відсотки…
+
0
bonv
bonv
29 березня 2024, 10:51
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
За крок від дефолту за зовнішніми боргами… Гірше ж точно не буде?
+
0
Lolik1837
Lolik1837
29 березня 2024, 11:06
#
«Гірше ж точно не буде?»

Будет , если не дай Бог, еще и Порошенко к власти просочится
+
+15
bonv
bonv
29 березня 2024, 11:13
#
Народ прозріває від відосиків і всього по приколу © А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами.
Насолоджуйся травневими шашличками і все по-приколу © Я вам нічого не винен ©
+
0
Lolik1837
Lolik1837
29 березня 2024, 12:02
#
«Народ прозріває від відосиків і всього по приколу © А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами.
Насолоджуйся травневими шашличками і все по-приколу © Я вам нічого не винен (c)»

Да и этих слуг с «шашлычками «и этого «жму руки» вместе с его ПЕС гнать в шею . Одни других стоят
+
0
bonv
bonv
29 березня 2024, 12:06
#
У липні цього року російські війська можуть знову стояти під Києвом — The Times.
Такий сценарій описав у виданні The Times колумніст Ієн Мартін.
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги.
ЗЕ-Балабол.
+
+55
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
29 березня 2024, 11:08
#
Я так розумію ми такі бідні що навіть міністр не зміг прідбати собі костюм і прийшов на підписання у халаті та футболці
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
29 березня 2024, 12:03
#
«Я так розумію ми такі бідні що навіть міністр не зміг прідбати собі костюм і прийшов на підписання у халаті та футболці»

Посмотрите на первое лицо. Что уж о других говорить .
ПОЗОРИЩЕ !!!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 березня 2024, 12:22
#
По его зарплате такого не скажешь…
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0
allfinanz1
allfinanz1
29 березня 2024, 12:44
#
:))
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