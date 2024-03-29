Під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка та надзвичайної і повноважної послині США в Україні Бріджит Брінк було підписано двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Україна підписала угоду з США щодо відтермінування виплат за державним боргом
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Укладання зазначеної угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.
«Підписання даної Угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер. Вдячні партнерам за значний внесок у підтримку макрофінансової стабільності та економічного зростання України в умовах війни», — наголосив Марченко.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що державний та гарантований державою борг України на 29 лютого 2024 року становив 5 трлн 490,10 млрд гривень або $143,69 млрд. За місяць держборг скоротився більш ніж на $1 млрд.
Коментарі - 15
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%.
За крок від дефолту за зовнішніми боргами… Гірше ж точно не буде?
Будет , если не дай Бог, еще и Порошенко к власти просочится
Насолоджуйся травневими шашличками і все по-приколу © Я вам нічого не винен ©
Насолоджуйся травневими шашличками і все по-приколу © Я вам нічого не винен (c)»
Да и этих слуг с «шашлычками «и этого «жму руки» вместе с его ПЕС гнать в шею . Одни других стоят
Такий сценарій описав у виданні The Times колумніст Ієн Мартін.
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги.
ЗЕ-Балабол.
Посмотрите на первое лицо. Что уж о других говорить .
ПОЗОРИЩЕ !!!