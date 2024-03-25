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25 березня 2024, 10:46

Нацбанк достроково перерахує у держбюджет 80% свого прибутку за минулий рік

Національний банк, як і роком раніше, достроково перерахує до державного бюджету до 80% свого чистого прибутку за попередній рік. Це погоджено в оновленому Меморандумі економічної та фінансової політики України за програмою розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом і оформлено ухваленим 21 березня законом, повідомляє Інтерфакс-Украна.

Національний банк, як і роком раніше, достроково перерахує до державного бюджету до 80% свого чистого прибутку за попередній рік.

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«Ми зобов'язуємося у 2024 році утриматися від використання прибутку НБУ на цільові видатки та спрямуємо цю категорію доходів до Загального фонду державного бюджету», — ідеться в Меморандумі, опублікованому на сайті МВФ.

Згідно з ним, Нацбанк може перерахувати до держбюджету до 30 млрд грн уже в березні, а ще 8 млрд грн — до кінця червня.

Верховна Рада 21 березня ухвалила в цілому закон № 9667−1 про внесення змін до закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у якому згідно з правкою голови профільного парламентського комітету Данила Гетманцева НБУ у 2024 році дозволяється достроково, до підтвердження зовнішнього аудитора та затвердження радою НБУ річної фінансової звітності за 2023 рік, перерахувати до держбюджету 80% від суми прибутку.

«Нарешті, ми визнаємо, що витрати, пов'язані з реалізацією грошово-кредитної політики шляхом поглинання ліквідності (відсоткові витрати за депозитними сертифікатами НБУ), є необхідними та виправданими для підтримання макроекономічної стабільності», — йдеться також у Меморандумі, підтверджуючи позицію Нацбанку в дискусії щодо ставок за депозитними сертифікатами.

У матеріалах Фонду констатується, що нестабільність у розподілі виділеного зовнішнього фінансування стала серйозною проблемою для виконання бюджету, у зв'язку з чим уряду довелося вдатися до низки заходів: було перенесено наперед виплату дивідендів держпідприємствами, здійснено авансові податкові платежі, зокрема приблизно 24 млрд грн податку на прибуток від банків, а також відтерміновано окремі видатки. Крім того, уряд зміг залучити кошти на ринку ОВДП і використовував наявні в нього грошові резерви, які необхідно буде відновити до кінця року з урахуванням зниження зовнішнього фінансування у 2025 році.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Ranet
Ranet
25 березня 2024, 11:11
#
Декларация подается до 1-го марта не только у нас в стране, после этого, наступает время выплаты дивидендов.
В чем досрочность? Или в НБУ осталась законная опция премии попилить?
+
0
bonv
bonv
25 березня 2024, 11:12
#
З коштами повний швах…
+
0
w33
w33
25 березня 2024, 11:20
#
Нахватався бакса по 42, а тепер жалієшся що в тебе з грошима повний швах?
+
0
bonv
bonv
25 березня 2024, 11:29
#
Я не купляю валюту — лише продаю. Заробляю виклучно у валюті/крипті.
Тому ти знову, попри касу. Нічого дивного.
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