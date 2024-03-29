Україна отримала $1,5 млрд позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
29 березня 2024, 14:36
Україна отримала $1,5 мільярда позики від Японії та Великої Британії
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Фінансування складається з:
- гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом $984 млн,
- гарантії Великої Британії на суму $516 млн.
До загального фонду державного бюджету надійшло $1,4 млрд. З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі $99,54 млн.
Зазначається, що передумовою отримання траншу стало виконання Україною необхідних 8 вимог за програмою, зокрема це гармонізація митного та податкового законодавства України до норм ЄС, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності у системі електронних закупівель.
Джерело: Мінфін
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