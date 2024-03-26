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26 березня 2024, 11:56

До державного бюджету України надійшло близько $880 млн від МВФ

26 березня Україна отримала четвертий транш фінансування на суму близько 880 млн доларів США (663,9 млн СПЗ) від МВФ в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

25 березня Україна отримала четвертий транш фінансування на суму близько 880 млн доларів США (663,9 млн СПЗ) від МВФ в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниСкільки залучено коштівТаким чином, Україна залучила вже близько 5,4 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки залучено коштів

Таким чином, Україна залучила вже близько 5,4 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

«Додаткове фінансування від МВФ на пріоритетні потреби Державного бюджету України — результат успішного третього перегляду програми EFF. Завдяки своєчасній підтримці ми спроможні й надалі зберігати фінансову стабільність в Україні. Після третього перегляду ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо

21 березня Виконавча рада МВФ завершила третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+23
bankirsha1984
bankirsha1984
26 березня 2024, 12:21
#
А скільки Україна цього місяця виплатить МВФу по старих кредитах, десь 2/3 від отриманого нині чи більше?
+
0
bonv
bonv
26 березня 2024, 12:23
#
Тому курс росте?:)
+
0
paulball
paulball
26 березня 2024, 13:14
#
Чомусь так завжди
+
0
uxui
uxui
26 березня 2024, 13:07
#
Транш на неделю, шоб курс не поплыл?
+
0
w33
w33
26 березня 2024, 13:11
#
Вже вниз пішли
+
+23
paulball
paulball
26 березня 2024, 13:14
#
39,50 то вниз?
+
0
uxui
uxui
26 березня 2024, 14:20
#
Держатели грн овзг в попадалове с каждым днем, и молятся не дай бог шоб вверх, а только вниз
+
0
TAN72
TAN72
26 березня 2024, 13:24
#
А отдавать как всегда будут люди🤨
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