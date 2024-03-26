До державного бюджету України надійшло близько $880 млн від МВФ

26 березня Україна отримала четвертий транш фінансування на суму близько 880 млн доларів США (663,9 млн СПЗ) від МВФ в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

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Скільки залучено коштів

Таким чином, Україна залучила вже близько 5,4 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

«Додаткове фінансування від МВФ на пріоритетні потреби Державного бюджету України — результат успішного третього перегляду програми EFF. Завдяки своєчасній підтримці ми спроможні й надалі зберігати фінансову стабільність в Україні. Після третього перегляду ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо

21 березня Виконавча рада МВФ завершила третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України.