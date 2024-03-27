Нацбанк розглядає варіант прив'язки гривні до євро замість долара

В Україні зростає частка валютних угод в євро . У НБУ припускають, що в недалекому майбутньому постане питання про прив'язку курсу гривні до євро замість долара . Про це йдеться в повідомленні Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків.

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Наразі долар США залишається основною курсоутворюючою валютою, але в сегменті операцій банків з клієнтами спостерігається тенденція до зростання частки угод в євро.

За операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро упритул наблизилася до 50%, і учасники ринку вже відчувають потребу в розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро на міжбанку станом на 12 годину, який зараз є тільки для долара.

«Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки», — йдеться в повідомленні.

У лютому 2023 року в НБУ заявили, що Україна навіть після вступу до Євросоюзу, скоріше за все, збереже власну національну валюту. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук тоді пояснив, що навіть розвинуті країни Південної Європи, такі як Греція та Португалія, зіштовхнулися з багатьма проблемами у монетарній сфері після переходу на євро, а країни, які залишили власні валюти, зокрема Чехія та Польща, виграли від цього.