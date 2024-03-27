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27 березня 2024, 13:55

Нацбанк розглядає варіант прив'язки гривні до євро замість долара

В Україні зростає частка валютних угод в євро. У НБУ припускають, що в недалекому майбутньому постане питання про прив'язку курсу гривні до євро замість долара. Про це йдеться в повідомленні Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків.

В Україні зростає частка валютних угод в євро.

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Наразі долар США залишається основною курсоутворюючою валютою, але в сегменті операцій банків з клієнтами спостерігається тенденція до зростання частки угод в євро.

За операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро упритул наблизилася до 50%, і учасники ринку вже відчувають потребу в розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро на міжбанку станом на 12 годину, який зараз є тільки для долара.

«Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки», — йдеться в повідомленні.

У лютому 2023 року в НБУ заявили, що Україна навіть після вступу до Євросоюзу, скоріше за все, збереже власну національну валюту. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук тоді пояснив, що навіть розвинуті країни Південної Європи, такі як Греція та Португалія, зіштовхнулися з багатьма проблемами у монетарній сфері після переходу на євро, а країни, які залишили власні валюти, зокрема Чехія та Польща, виграли від цього.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+15
Sinteo
Sinteo
27 березня 2024, 14:01
#
Це все у тому числі через дятлів-свідків церкви різнокольорового долара 😂. Хоча й логічний крок. Начебто Європа за парканом і ми не в Турції.
+
+15
Exba
Exba
27 березня 2024, 14:03
#
Логично, если хотим и дальше сближаться с Европой. А курс доллара будут считать автоматом по кросс-курсу
+
+6
uxui
uxui
27 березня 2024, 14:39
#
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало
+
0
alinabobu
alinabobu
27 березня 2024, 14:43
#
А отвязать фикс курс слабо? Может сразу к гондурасской лемпире привязать, шоб спалось всем спокойно?
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
27 березня 2024, 15:01
#
Когда гребут, долары… Самый раз сказать…
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
27 березня 2024, 15:29
#
К ослиному хвосту пусть привязку сделают…
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