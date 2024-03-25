Зеленський проігнорував прохання керівництва НКЦПФР, яке просило ветувати закон про ринки капіталу

Володимир Зеленський підписав ухвалений у лютому законопроєкт № 5865, що має на меті врегулювання та здійснення нагляду за діяльністю на ринках капіталу й організованих товарних біржах. Очільник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов просив президента ветувати законопроєкт. Про це пише FinTech Insider із посиланням на документ.

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Сутність закону

Законопроєкт був прийнятий парламентом 22 лютого. Його метою називалася побудова на українських ринках капіталу та організованих товарних ринках ефективної системи регулювання, нагляду та запобігання зловживанням.

Серед пропозицій документа перелічувалися підвищення інституційної спроможності НКЦПФР як національного регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків, розширення її повноваження, а також гарантії незалежності. Також удосконалюються законодавчі норми щодо міжнародного співробітництва НКЦПФР.

Документ пропонує будувати ефективну систему нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринків за принципами IOSCO, Міжнародної організації комісій з цінних паперів. Впроваджуються механізми запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконного використання інсайдерської інформації тощо. Також визначається відповідальність за порушення законодавства на ринках капіталу.

Законопроєкт також передбачає пряму заборону фінансових пірамід — схеми інвестування, за якої залученим інвесторам обіцяється отримання пасивного доходу, виплата якого залежить від залучення нових інвесторів.

Прохання НКЦПФР

На початку березня Магомедов звернувся до Президента з проханням застосувати право вето щодо прийнятого закону. Магомедов хотів, щоб регулятор самостійно затверджував штатний розпис, тоді як зараз це робить уряд, передбачивши відповідні видатки у державному бюджеті. Також очільник НКЦПФР просив прибрати з закону норму про конфлікт інтересів, яка забороняє працівникам Комісії та членам їхніх сімей мати частку в підконтрольних учасниках ринку, отримувати від них матеріальну винагороду чи просто займати там будь-яку посаду.

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