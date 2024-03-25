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25 березня 2024, 12:25

Зеленський проігнорував прохання керівництва НКЦПФР, яке просило ветувати закон про ринки капіталу

Володимир Зеленський підписав ухвалений у лютому законопроєкт № 5865, що має на меті врегулювання та здійснення нагляду за діяльністю на ринках капіталу й організованих товарних біржах. Очільник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов просив президента ветувати законопроєкт. Про це пише FinTech Insider із посиланням на документ.

Володимир Зеленський підписав ухвалений у лютому законопроєкт № 5865, що має на меті врегулювання та здійснення нагляду за діяльністю на ринках капіталу й організованих товарних біржах.

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Сутність закону

Законопроєкт був прийнятий парламентом 22 лютого. Його метою називалася побудова на українських ринках капіталу та організованих товарних ринках ефективної системи регулювання, нагляду та запобігання зловживанням.

Серед пропозицій документа перелічувалися підвищення інституційної спроможності НКЦПФР як національного регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків, розширення її повноваження, а також гарантії незалежності. Також удосконалюються законодавчі норми щодо міжнародного співробітництва НКЦПФР.

Документ пропонує будувати ефективну систему нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринків за принципами IOSCO, Міжнародної організації комісій з цінних паперів. Впроваджуються механізми запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконного використання інсайдерської інформації тощо. Також визначається відповідальність за порушення законодавства на ринках капіталу.

Законопроєкт також передбачає пряму заборону фінансових пірамід — схеми інвестування, за якої залученим інвесторам обіцяється отримання пасивного доходу, виплата якого залежить від залучення нових інвесторів.

Прохання НКЦПФР

На початку березня Магомедов звернувся до Президента з проханням застосувати право вето щодо прийнятого закону. Магомедов хотів, щоб регулятор самостійно затверджував штатний розпис, тоді як зараз це робить уряд, передбачивши відповідні видатки у державному бюджеті. Також очільник НКЦПФР просив прибрати з закону норму про конфлікт інтересів, яка забороняє працівникам Комісії та членам їхніх сімей мати частку в підконтрольних учасниках ринку, отримувати від них матеріальну винагороду чи просто займати там будь-яку посаду.

До теми: Голова НКЦПФР просить президента накласти вето на закон про ринки капіталу, бо може позбутися посади

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
innapcholko
innapcholko
25 березня 2024, 12:31
#
Поздравляю всех — на днях вступит в действие

Проект Закону про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану
Номер, дата реєстрації:
9185 від 05.04.2023

https://minjust.gov.ua/news/ministry/pokarannya-bez-izolyatsii-vid-suspilstva-zakon-pro-probatsiyniy-naglyad-pidpisano

Можно делать следующие — без угрозы сесть в тюрьму!

∙ умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони;
∙ перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;
∙ умисне легке тілесне ушкодження;
∙ побої та мордування;
∙ домашнє насильство;
∙ погрози вбивством;
∙ зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби;
∙ зараження венеричною хворобою;
∙ ненадання допомоги хворому медпрацівником;
∙ насильницьке донорство;
∙ експлуатація дітей;
∙ примушування до вступу в статевий зв’язок;

И другое…
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
25 березня 2024, 12:46
#
Не брешите. там про «сесть в тюрьму» ничего не написано. пробаційний нагляд — это не тюрьма, это типа облегчённого домашнего ареста.
+
0
bonv
bonv
25 березня 2024, 12:31
#
Нелохи з непрофанами проти України!
+
0
vipost
vipost
25 березня 2024, 13:04
#
Порохоботи і свиноруси вже давно пишуть абсолютно однакові речі, наче з однієї методички. В принципі згадуючи трубу яку петя подарував медведчуку, то це і не дивно
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