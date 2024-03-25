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25 березня 2024, 10:01

В Україні відкрили Офіс Реєстру збитків: чому це важливо

22 березня у Києві відкрили Офіс Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Перші заявки прийматимуть щодо зруйнованого житла. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

22 березня у Києві відкрили Офіс Реєстру збитків, завданих російською агресією проти України.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Дякую за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав ефективно функціонувати. Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві», — зазначив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили посилення співпраці у питанні заснування спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України, зокрема в межах відповідної Core Group, до якої вже увійшли понад 40 держав.

Хто може подати заявку

Офіс очікує в першій хвилі до 600 тис. заявок, загальна ж кількість може сягнути 8 млн звернень. Подати їх можуть не лише громадяни, а й бізнес і держструктури.

«Слід памʼятати, що Реєстр збитків — це лише перший крок. Ми продовжуємо активну роботу над створенням компенсаційного механізму, який буде розглядати заяви, зареєстровані в Реєстрі, та виносити рішення про присудження компенсації. І ми, звичайно, працюємо над тим, аби ці рішення можна було виконати, й люди, компанії та держава отримали реальну, ефективну і справедливу компенсацію», — заявив Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

«Крім того, ми будемо підтримувати потенційних заявників, будемо їм повідомляти про кроки, які вони мають зробити для того, щоби подати заявки. Будемо проводити інформаційні кампанії, аби громадяни України знали й мали усі можливості подати відповідні заявки для задоволення своїх інтересів», — сказала своєю чергою Марія Пейчинович-Бурич, генеральна секретарка Ради Європи.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
25 березня 2024, 11:16
#
Бурхлива імітація роботи від влади.
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