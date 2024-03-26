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26 березня 2024, 13:13

Валовий зовнішній борг України зріс до 90,7% ВВП

Обсяг валового зовнішнього боргу України протягом 4 кварталу 2023 року збільшився на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, щодо ВВП борг збільшився з 89,3% до 90,7%, такі оцінки оприлюднив Національний банк України на своєму сайті. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Обсяг валового зовнішнього боргу України протягом 4 кварталу 2023 року збільшився на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, щодо ВВП борг збільшився з 89,3% до 90,7%, такі оцінки оприлюднив Національний банк України на своєму сайті.

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За його даними, зростання відбулося за рахунок уряду, зовнішній борг якого додав $10,5 млрд і сягнув $98,3 млрд, або 55,2% ВВП, тоді як зовнішні зобов'язання приватного сектору збільшилися лише на $0,3 млрд — до $63,2 млрд (35,5% ВВП).

НБУ уточнив, що таке зростання держборгу пов'язане з чистим залученням кредитів від міжнародних партнерів ($7,4 млрд) і від МВФ ($0,6 млрд), а також ослабленням долара ($2,5 млрд). Водночас зовнішній борг центрального банку знизився на $0,2 млрд за рахунок планових виплат перед МВФ — до $2,2 млрд.

За даними регулятора, обсяг зовнішніх зобов'язань інших банків практично не змінився і становить $1,7 млрд.

Зовнішній борг інших секторів економіки скоротився за IV квартал лише на $0,1 млрд — до $40,3 млрд: скорочення зовнішньої заборгованості за торговельними кредитами (на $0,6 млрд) компенсувалося зростанням заборгованості за кредитами та позиками (на $0,5 млрд).

Згідно зі статистикою НБУ, міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах прямого інвестування, збільшився на $0,4 млрд і становив $21,2 млрд завдяки збільшенню зовнішньої заборгованості за кредитами та позиками від прямих інвесторів (на $0,6 млрд).

Зростання боргу приватного сектору в IV кварталі за рахунок курсових змін оцінено в $0,8 млрд.

За даними центробанку, обсяг простроченої заборгованості за негарантованими кредитами реального сектору (зокрема від прямих інвесторів) збільшився за квартал на $1,4 млрд і на кінець IV кварталу 2023 року становив $26,1 млрд.

За географічною структурою заборгованості приватного сектору за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовим боргом) основною країною кредитором залишається Кіпр — 48,2%, хоча його частка впродовж кварталу і знизилася на 0,3 відсоткового пункту (п.п.). Водночас зросли частки Нідерландів — на 0,9 в.п., до 8,2%, США — на 0,1 в.п., до 3,1% і Німеччини — на 0,1 в.п., до 3,1%, а частка Великої Британії залишилася на рівні 10,8%.

У простроченій заборгованості реального сектору за цими інструментами частка Кіпру знизилася з 57% до 54%, частка Великої Британії — з 9,0% до 8,5%, натомість зросла частка Нідерландів — з 6,2% до 9,6%.

Як повідомив Нацбанк, обсяг короткострокового зовнішнього боргу за IV квартал 2023 року збільшився на $0,2 млрд — до $40,7 млрд, зокрема зобов'язання уряду зросли на $0,3 млрд — до $4,9 млрд, НБУ знизилися на $0,1 млрд — до $1,0 млрд.

Банківському сектору в найближчі 12 місяців доведеться погасити $1,3 млрд, тоді як реальному сектору (разом із міжфірмовим боргом) — $33,6 млрд. Уточнюється, що зростання обсягів майбутніх виплат за довгостроковими кредитами (на $0,9 млрд) повністю компенсувалося скороченням заборгованості за торговими кредитами (на $0,6 млрд) і короткостроковими кредитами (на $0,3 млрд).

Зазначається, що основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець 2023 року залишався долар США — 47,7% від загального обсягу зовнішнього боргу. Водночас за квартал його частка знизилася на 1,7 п.п. Також скоротилася частка СДР (з 10,5% до 10,2%) і гривні (з 1,6% до 1,4%), тоді як істотно збільшилася питома вага зобов'язань у євро (з 35,4% до 37,8%).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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Anatoll France
Anatoll France
26 березня 2024, 14:47
#
Це тіки початок! Не дякуйте!
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eljaaff
eljaaff
26 березня 2024, 15:34
#
Ото нахазяйнували … всіх включно презика до премій та і «папередніків» теж усіх …
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Lolik1837
Lolik1837
26 березня 2024, 15:42
#
Так это 161 млрд долларов только ВНЕШНИЙ долг. А есть еще и ВНУТРЕННИЙ долг. Это сколько ж в общей сумме долга ?

Дохозяйнувалыся !
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AleksandrBank
AleksandrBank
26 березня 2024, 15:46
#
«Обсяг валового зовнішнього боргу України протягом 4 кварталу 2023 року збільшився на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, щодо ВВП борг збільшився з 89,3% до 90,7%, такі оцінки оприлюднив Національний банк України на своєму сайті. Про це пише Інтерфакс-Україна.» — до 200% ще довго. Це взагалі зараз мала цифра
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0
bonv
bonv
26 березня 2024, 16:00
#
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $161,5 млрд. І темпи росту вражаючі…
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
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Lolik1837
Lolik1837
26 березня 2024, 16:01
#
«до 200% ще довго. Це взагалі зараз мала цифра»

200% это может и «мала цифра» для страны с нормальной экономикой . А вот 90,7%, это «ДУЖЕ ВЕЛИКА ЦИФРА» для страны в которой экономика отсутствует вообще
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