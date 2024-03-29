Кешбек від держави: НБУ сподівається на підтримку Mastercard при реалізації програми «Купуй українське»

Національний банк України сподівається на технічну підтримку при реалізації програми кешбеку за купівлю українських товарів. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, під час зустрічі з представниками Mastercard НБУ обговорив впровадження програми українського кешбеку «Купуй українське».

«Сподіваємося на поглиблення співпраці з Mastercard за цими напрямками і будемо вдячні за технічну підтримку», — написав Пишний.

Він зазначив, що також обговорювалися і інші теми, включаючи питання розширення фінансової інклюзії для безперебійного доступу громадян до фінансових послуг в усіх віддалених, прифронтових та деокупованих регіонах.

Програма «Купуй українське»

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні» 26 лютого заявив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, які вироблені в Україні.

За його словами, відповідне доручення уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже у 2024 році.

За словами радниці голови ОП Дарії Зарівної, попередньо механізм буде схожий на той, який був з картою «єПідтримка», тобто це може бути віртуальна картка у банку. Витратити кошти можна буде виключно на товари, які вироблені в Україні.