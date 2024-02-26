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26 лютого 2024, 15:18

За купівлю українських продуктів можна буде отримувати кешбек — Зеленський

Громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні», передає Інтерфакс-Україна.

Громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні.
Фото: ОП

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«За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку», — сказав він.

Зеленський уточнив, що дав відповідне доручення уряду, і зараз програма розробляється.

За словами президента, завданням цієї програми є, «щоб українські гроші залишилися та працювали в Україні».

Він додав, що потрібно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цього року.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Riojas
Riojas
26 лютого 2024, 15:32
#
Редко хвалю власти, но идея интересная, если правильно сделать. Покупатели сами будут требовать оплаты картой и чека, чтобы получить такой кэшбек.
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