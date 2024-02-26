Громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні», передає Інтерфакс-Україна.
26 лютого 2024, 15:18
За купівлю українських продуктів можна буде отримувати кешбек — Зеленський
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«За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку», — сказав він.
Зеленський уточнив, що дав відповідне доручення уряду, і зараз програма розробляється.
За словами президента, завданням цієї програми є, «щоб українські гроші залишилися та працювали в Україні».
Він додав, що потрібно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цього року.
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Джерело: Мінфін
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