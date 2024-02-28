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28 лютого 2024, 14:15

Кешбек від держави: стали відомі деякі деталі програми «Купуй українське»

Нарахування кешбеку за програмою «Купуй українське» може бути подібний до послуги «єПідтримка», коли українці отримували кошти на віртуальну картку у банку. Про це пише Forbes.

Нарахування кешбеку за програмою «Купуй українське» може бути подібний до послуги «єПідтримка», коли українці отримували кошти на віртуальну картку у банку.

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За словами радниці голови ОП Дарії Зарівної, попередньо механізм буде схожий на той, який був з картою «єПідтримка», тобто це може бути віртуальна картка у банку. Витратити кошти можна буде виключно на товари, які вироблені в Україні, додає співрозмовник в уряді.

Крім того, головним питанням реалізації програми є залучання під неї відповідного фінансування. Оскільки бюджетних коштів вже зараз не вистачає на покриття витрат на війну та соціальні виплати, одним з безболісних для української економіки варіантів може стати залучення міжнародної допомоги.

Поганим варіантом може стати закриття додаткових потреб держбюджету коштом друку грошей, але це означатиме збільшення грошової маси, що прискорить інфляцію.

За словами старший економіст Центру економічної стратегії Юрія Гайдая, теоретично «кешбек» дійсно може збільшити податкові надходження в бюджет, стимулювати імпортозаміщення і, відповідно, покращити ситуацію з платіжним балансом, зменшити тиск на гривню та золотовалютні резерви.

Також дана програма може стимулювати українців обирати саме вітчизняні товари.

Загалом концепція включає кілька рівнів: Перший — попит з боку держави через локалізацію, другий — закупівля українських товарів міжнародними донорами і третій — стимулювання комерційного попиту.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні.

Читайте також: У Мінекономіки сподіваються на ріст ВВП на 1% у разі реалізації політики «Зроблено в Україні»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+26
Kharakternyk
Kharakternyk
28 лютого 2024, 14:28
#
Це з розряду: Акціонери АТБ — це всі, хто слідкує за акціями в АТБ:)
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
28 лютого 2024, 14:30
#
CBDC в действии. И так они узнают, что вы кушаете, чем запиваете, и в каких маркетах скупляетесь.
А какая уже разница, что будет дальше?

Всё вокруг иллюзия ;)
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
28 лютого 2024, 14:33
#
Будет неофициальный налог-побор с розницы, который сети с удовольствием заложат в ценники. И пэрэсични получат кеш бек ровно на сумму того, чего уплатили лишнего. Ловкость рук и никакого мухлежа.
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