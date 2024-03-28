США і Британія розслідують криптовалютні транзакції росії на понад $20 мільярдів — Bloomberg

США та Велика Британія перевіряють криптовалютні транзакції на суму понад $20 млрд, які пройшли через російську криптобіржу. Про це повідомляє Bloomberg.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що платежі проходили через московську криптовалютну біржу Garantex з використанням криптовалюти Tether, прив'язаної до долара.

Перекази відбулися після того, як Garantex потрапила під санкції США та Великої Британії за підозрою у сприянні фінансовим злочинам і незаконним операціям у росії.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагалася потіснити криптобіржі, такі як Garantex, з перших днів війни. Транзакції на $20 млрд означатимуть одне з найбільших порушень санкцій, накладених на росію.

Джерела видання заявили, що розслідування тривають і що ще занадто рано передбачати їхні висновки, враховуючи складність і непрозорість транзакцій з криптовалютою.

Garantex

Раніше цього місяця у криптобіржі Garantex заявили, що прагнуть запобігти використанню біржі для незаконної діяльності, і активно співпрацювали з європейськими та американськими органами влади, поки проти неї не було застосовано санкції.

В компанії також додали, що криптобіржа все ще співпрацює з іншими міжнародними правоохоронними органами та намагається уникати сприяння злочинній діяльності.

Garantex була заснована у 2019 році в Естонії, хоча уряд США заявив, що більшість її операцій тепер базується в Москві. Естонія втратила ліцензію на роботу в країні в лютому 2022 року внаслідок скоординованих зусиль разом зі США.

Міністерство фінансів США звинуватило Garantex в ігноруванні своїх зобов'язань по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, одночасно оголосивши про власні санкції проти компанії у квітні 2022 року.

США пов'язали Garantex із транзакціями на незаконну діяльність на суму понад $100 млн, зокрема за участю російської хакерської групи з вимагання Conti.

Tether використовують шахраї

На своєму сайті Garantex повідомляє, що дає змогу здійснювати виведення коштів через картки російських банків — Сбербанка, Тінькофф Банка і Альфа-Банка, які потрапили під санкції США.

Анонімність, швидкість і стабільність Tether зробили валюту популярною серед злочинців.

Tether був найбільш часто використовуваним стейблкоїном для злочинної діяльності в криптовалюті минулого року.

Згідно з аналізом TRM Labs, у 2023 році Tether був пов’язаний з незаконними транзакціями на $19,3 млрд порівняно з $24,7 млрд у попередньому році.

Що кажуть у Tether Holdings

Tether Holdings заперечує сприяння злочинам і заявляє, що співпрацює з правоохоронними органами. Раніше цього місяця компанія повідомила, що заморозила Tether на $1,4 млн.

«З Tether кожна дія відбувається в Інтернеті, кожна транзакція відстежується, кожен актив може бути конфіскований, а кожен злочинець може бути спійманий. Ми працюємо з правоохоронними органами, щоб зробити саме це», — йдеться в заяві компанії.