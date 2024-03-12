Reddit виходить на IPO: чи можуть її акції стати мемними та чи варто їх купувати

Reddit має стати першою великою компанією соціальних медіа, яка здійснить IPO за багато років. 22 лютого до Національної комісії з цінних паперів подали заявку на котирування на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером «RDDT». Інвестиційний експерт Євген Пилипець розповів про майбутній вихід на біржу цієї компанії та оцінив привабливість її акцій.

Про компанію Reddit

Reddit заснували у 2005 році студенти Університету Вірджинії — Стів Хаффман і Алексіс Оганян. Все почалося з відвідин лекції відомого програміста та підприємця Пола Грема.

Reddit — це платформа, яка поєднує у собі риси форуму та соціальної мережі. Тут можна дізнатися останні новини з усіх куточків землі, поставити питання практично з будь-якої теми та отримати більш ніж вичерпну відповідь. У грудні 2023 року на Reddit зібралося понад 500 млн відвідувачів, а до кінця 2023 року платформа мала в середньому 73,1 млн активних унікальних користувачів на день у всьому світі.

Сайт був унікальним у тому, що він, здебільшого, зосереджувався на тісних спільнотах, переважно, анонімних. Все модерувалося волонтерами, які самостійно керували своїми форумами чи «субреддитами» на основі правил, що вони самі створили. У кожного є бічна панель, що містить основну інформацію: правила, керівництво, список модераторів тощо. Користувачі голосують за пости стрілками вгору (upvote) і вниз (downvote). Чим більше лайків, тим вище пост у сабреддиті. Найпопулярніші можуть потрапити на головну сторінку.

Він став відомий завдяки «AMAs», інакше відомим, як «запитай мене про що завгодно», іноді з такими публічними особами, як колишній президент Барак Обама, Білл Гейтс із Microsoft та актор Ніколас Кейдж.

Як Reddit заробляє гроші

Reddit, як і будь-яка інша соціальна мережа, заробляє на рекламі. Переваги перед іншими соціальними мережами полягають у наступному:

Контекстна та орієнтована на інтереси реклама. Рекламна платформа Reddit дозволяє маркетологам знаходити релевантну аудиторію на платформі Reddit. Наприклад, рекламодавець товарів для кемпінгу може охопити людей, котрі люблять активний відпочинок на Reddit. Це реклама з урахуванням інтересів.

Високий рівень довіри. 75% користувачів заявили, що вважають Reddit вартим довіри. 61% користувачів, які шукають новий продукт чи послугу в різних категоріях, заявили, що куплять продукт/бренд, якщо побачать рекламу про нього на Reddit.

Чи може Reddit стати акцією мемов

У 2021 році Reddit став ареною для мемів, особливо на таких форумах, як r/WallStreetBets, де учасники обговорюють торгівлю акціями та опціонами. Reddit викликав потрясіння на масовому ринку, коли співтовариство денних трейдерів на платформі WallStreetBets почало купувати акції GameStop, намагаючись завдати шкоди хедж-фондам, які роблять ставки проти акцій. Багато хто з Redditors, які пізно приєдналися, залишилися з величезними збитками, але цей інцидент привернув увагу до влади як спільнот Reddit, так і окремих інвесторів.

Невідомо, чи торгуватиме Reddit, як акція мемів, після IPO. Проте, сама компанія вже передбачає таку можливість.

У розділі SEC платформи соціальних мереж про ризики, пов'язані з акціями, Reddit написав, що інтерес до акцій компанії з боку роздрібних інвесторів може призвести до підвищення волатильності ринкової вартості акцій компанії «з причин, які не пов'язані з нашим основним бізнесом».

Крім того, в документах Reddit також чітко зазначено, що він побоюється користувачів (Redditors), які беруть участь у IPO компанії та викликають підвищену волатильність.

Фінансові показники компанії Reddit

Дохід компанії за 12 місяців, які закінчилися 31 грудня 2023 року, зріс на 20,6% — до $804 млн, а загальні витрати — на 14,4% — до $164,6 млн.

При цьому чистий збиток знизився на 42,7% — зі $158,5 млн до $90,8 млн. Станом на 31 грудня 2023 року Reddit мав $1,2 млрд грошових коштів, їх еквівалентів і ринкових цінних паперів, а також $156 млн загальних зобов'язань. Вільний грошовий потік за дванадцять місяців, які закінчилися 31 грудня 2023 року, становив від'ємні $84,8 млн.

Подробиці IPO

Акції торгуватимуться під тикером RDDT на Нью-Йоркській фондовій біржі, а їх публічний дебют очікується вже в березні.

У формі S-1 не вказано точну оцінку компанії, не вказано точну кількість акцій, яка буде розміщена в рамках IPO. На мою думку, компанія запропонує від $200 до $250 млн акцій за ціною від $30 до $35 за акцію. Точніші дані будуть відомі за декілька днів до IPO. Я очікую оцінку ближче до $7 млрд, що значно нижче за оцінку за часів буму IPO у 2020—2021 рр. — тоді компанію оцінювали у $10 млрд.

Жоден із акціонерів не висловив зацікавленості в купівлі акцій за ціною IPO. Співробітникам дозволять продавати акції Reddit під час розміщення.

«Ми маємо намір використати чистий прибуток, отриманий від цієї пропозиції, для загальних корпоративних цілей, включаючи оборотний капітал, операційні витрати та капітальні витрати.

Ми також можемо використовувати частину чистого виторгу для ліцензування, придбання або інвестування в додаткові технології, активи або інтелектуальну власність. Ми періодично оцінюємо стратегічні можливості, однак, наразі у нас немає поточних зобов'язань щодо будь-яких суттєвих придбань чи інвестицій", — йдеться у повідомленні компанії.

IPO проводять Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, BofA Securities. Очікується, що IPO стане найбільшим для соціальних медіа з моменту виходу Pinterest (PINS) на біржу близько п'яти років тому.

IPO Reddit можна порівняти з IPO Robinhood влітку 2021 року. Нагадаю, акції Robinhood за декілька днів після IPO злетіли на 123% — з $38 до $85 за акцію. Але довго ціна не затрималася на максимумі, і вже за 3 місяці знизилася до ціни IPO.

Коли краще купувати акції Reddit

Привабливість акцій Reddit багато в чому залежатиме від підсумкової оцінки компанії. Як я вже писав вище, я чекаю на оцінку в $7 млрд. Купівлю акцій з інвестиційною метою варто розглядати через 5−7 місяців після IPO.

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За цей період вщухне хайп від IPO, акції будуть оцінені більш-менш справедливо. При цьому перед купівлею акцій Reddit необхідно враховувати вплив штучного інтелекту на бізнес компанії. Сервіси штучного інтелекту можуть скоротити трафік відвідувачів, використовуючи відповіді, які отримали схвалення у спільнотах Reddit. Найближчі квартальні звіти компанії покажуть, наскільки великим є вплив штучного інтелекту на прибутковість компанії.